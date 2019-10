Última oportunidad de ganar el bote máximo de 190 millones con Euromillones Euromillones: bote con 190 millones de premio. El sorteo de Euromillones del viernes 4 es el cuarto con el bote máximo de 190 millones y si no hay ganador, hay cambios para el martes P. H. Viernes, 4 octubre 2019, 02:05

Euromillones sortea este viernes, 4 de octubre, su bote máximo de 190 millones. Esta será la cuarta vez que la loto europea pone en juego su premio tope. El reglamento de Euromillones recoge que este premio récord de Euromillones sólo puede ofrecerse en cuatro sorteos seguidos. Así que esta puede ser la última oportunidad, en meses o años, de que una sola persona gane los 190 millones. Habrá más ocasiones, obviamente, cuando vuelva a alcanzarse este bote tope.

Según la propia normativa, si no aparece ningún acertante de máxima categoría (los 5 números más las 2 estrellas) el premio será repartido en el siguiente sorteo (martes 8 de octubre) entre los acertantes de segunda categoría (5+1). De esta manera, es más probable que el próximo martes hubiera varios ganadores que se repartieran los 190 millones. La probabilidad estadística de acertar 5+1 es mucho más favorable que en el caso de 5+2. Concretamente, es 20 veces más 'fácil' acertar 5+1 que 5+2.

El reglamento de Euromillones publicado por Loterías y Apuestas del Estado, no obstante, no especifica en su norma 8.3.c qué ocurre si en el quinto sorteo de bote máximo no aparece tampoco ningún acertante de segunda categoría.

Bote de 190 millones de euros en Euromillones

Este bote ha llegado a los 190 millones después de 21 sorteos sin máximos acertantes. Ha ido aumentando cada martes y viernes. Comenzó con el bote mínimo garantizado de 17 millones de euros el pasado 23 de julio. Otras veces se ha llegado al bote tope de Euromillones tras partir de un bote especial de 130 millones.

En 2019 el premio más grande para un único ganador se entregó el 19 de febrero, cuando hubo un único acertante de 175,4 millones de euros. En esa ocasión, el bote se marchó a Irlanda, tras marcar los cinco números y las dos estrellas. Algunas de las bolas y estrellas ganadoras de aquel sorteo fueron los números que más salen en Euromillones .

Hasta el momento, Euromillones ha entregado tres veces su bote máximo a un único acertante. La última vez tocó en España (en Las Palmas de Gran Canaria, en octubre de 2017). La anterior fue en Portugal (en el distrito de Castelo Branco, en octubre de 2014). Ya la primera, en el Reino Unido (agosto de 2012), en Haverhill.

En ninguno de estos tres grandes botes, se habían superado los 15 sorteos sin máximo acertante.