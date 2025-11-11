Las especias de Carmencita llegan a Starbucks para enriquecer aún más el ritual del café

EXTRA Martes, 11 de noviembre 2025, 14:54 Compartir

Carmencita y Starbucks sellan una alianza que une a dos marcas referentes en sus respectivos universos: la compañía española líder en especias y la cadena internacional más reconocida del mundo del café. Una colaboración basada en valores compartidos: la búsqueda de la excelencia, la trazabilidad y el compromiso absoluto con la calidad.

Desde mediados de octubre, los clientes de Starbucks en España pueden encontrar en sus cafeterías tres especias emblemáticas de Carmencita -canela, cacao y azúcar avainillado- para personalizar sus bebidas. Tres ingredientes sencillos, naturales y profundamente reconocibles que realzan el sabor del café y lo convierten en una experiencia sensorial.

Un estándar común de calidad y exigencia

El acuerdo entre Carmencita y Starbucks nace del reconocimiento mutuo de unos estándares de calidad muy exigentes. Ambas compañías comparten la misma filosofía de respeto al producto y al origen, así como una visión clara: ofrecer al consumidor lo mejor, con el máximo control y cuidado en cada detalle.

En Carmencita, la trazabilidad de cada especia comienza en el origen. Los equipos de calidad de la compañía viajan personalmente a los países productores- desde Sri Lanka a Ecuador- para seleccionar las materias primas y garantizar que cumplen los criterios más estrictos. Además, la firma cuenta con un sistema de gestión certificado bajo las normas ISO 14001e IFS, que aseguran el cumplimiento de los más altos estándares internacionales en calidad y seguridad alimentaria. Solo así se mantiene intacta la autenticidad y pureza de los sabores.

En Starbucks, esa búsqueda de la excelencia se traduce en una exigente política de selección y tueste del café, en la apuesta por prácticas responsables con el medio ambiente y en la formación continua de sus baristas, que garantizan una experiencia de calidad constante en cada establecimiento del mundo.

Compromiso con las personas y la transparencia

Los tres productos -canela, cacao y azúcar avainillado- cuentan con sello sin gluten, reflejo del compromiso de Carmencita con las personas celiacas y su programa integral de control de alérgenos. Este plan, pionero en el sector, garantiza la seguridad alimentaria de todos sus productos mediante auditorías, controles cruzados y análisis internos continuos.

Una alianza con vocación global

Presente en más de 70 países, Carmencita es hoy la fábrica de especias más grande de Europa -30.000 mts2- y un referente de la cultura del sabor. Esta colaboración con Starbucks refuerza su papel como embajadora del producto español y marca un nuevo capítulo en su estrategia de crecimiento, situando sus especias en un entorno internacional, urbano y premium. Con más de cien años de historia, Carmencita mantiene intacto su espíritu original: llevar el sabor a cada mesa. Hoy, ese propósito llega también a Starbucks.