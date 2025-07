Escuchar sin miedo: una segunda oportunidad

Extras Viernes, 25 de julio 2025, 00:23 Compartir

«¿Por qué usar gafas nos parece normal y llevar un audífono nos da vergüenza?». La pregunta, que se lanza en muchas de las charlas de la Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana (AICCV), resume un problema muy extendido entre la población mayor: el miedo a reconocer la pérdida auditiva y la vergüenza, todavía muy presente, de usar ayudas técnicas que les permitan volver a escuchar el mundo.

«La sordera sigue siendo un estigma asociado a la vejez, y eso tiene consecuencias graves», explican desde la asociación, que este año cumple 20 años trabajando en la defensa de los derechos de las personas sordas usuarias de implante coclear. «Muchos mayores prefieren no ponerse un audífono para no parecer 'más mayores', sin saber que eso les puede llevar al aislamiento, la soledad y hasta al deterioro cognitivo», señalan.

Con esa realidad muy presente, la AICCV puso en marcha el Proyecto SAM (Salud Auditiva para Mayores), una iniciativa que desde 2018 recorre pueblos de toda la Comunitat para informar, prevenir y acompañar. Gracias al impulso de la Fundación 'la Caixa', a través de las Convocatorias de Proyectos Sociales, el proyecto ha conseguido llegar hasta rincones donde la sordera es silenciosa, pero no invisible. «Vamos especialmente a municipios de menos de 10.000 habitantes, donde muchas personas no saben ni por dónde empezar cuando notan que ya no oyen bien», comentan.

Solo en el primer semestre del año, el programa ha organizado más de veinte mesas informativas en colaboración con ayuntamientos, acercando la prevención a pie de calle. «De cada tres personas que se acercan, al menos una se anima a hacerse una prueba», cuentan desde la entidad. En lo que va de año, se han realizado 1.556 pruebas auditivas rápidas y se han detectado 63 casos que ya han sido derivados a especialistas. «Cada detección a tiempo es una oportunidad para mejorar su calidad de vida».

Pero escuchar mejor no es solo cuestión de tecnología. Muchos mayores no pueden asumir los costes de la rehabilitación posterior al implante. «La logopedia es fundamental para volver a aprender a oír, y muchas veces no está al alcance de todos», explican. Por eso, gracias al proyecto SAM, 58 personas en situación de vulnerabilidad han recibido atención logopédica individualizada durante estos meses.

AICCV va más allá de la asistencia técnica. Con encuentros como el 'Café con AICCV', sesiones grupales y actividades culturales, buscan también acompañar emocionalmente. «El aislamiento no es solo físico, es emocional. Recuperar una conversación o entender una letra de canción puede ser un antes y un después para muchos».

Con más del 72% de las personas sordas en la Comunitat en edad avanzada, la asociación recuerda que «aún queda mucho por hacer».

