Un error de la DGT puede dejarte sin los puntos del carnet de conducir Una mujer muestra su carnet de conducir. / EFE Un problema administrativo puede hacer que se notifique a un conductor que no tiene puntos en su carnet cuando realmente no es así LP Viernes, 10 mayo 2019, 23:30

Recibir la notificación de una multa o de la pérdida de puntos del carnet de conducir es una de las peores noticias que suelen soportar los conductores. Más grave aún si se trata de un error. Y esto es lo que podría estar sucediendo en algunas situaciones, según informa ABC.

El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) ha advertido de que en la DGT existe un problema administrativo que puede hacer que se notifique a un conductor que no tiene puntos en su carnet cuando realmente no es así. CEA ha hecho público un caso gestionado por su equipo de abogados en el que un conductor resultó denunciado por haber perdido todos los puntos de su carnet. Cuando se solicitó el informe a la Jefatura Provincial de Tráfico, se comprobó que se trataba un error administrativo, ese conductor nunca había sido sancionado con la retirada de puntos.

Según el Comisariado Europeo del Automóvil se están dando más casos similares: en algunos, la notificación es errónea porque la retirada de puntos está caducada, no corresponde con los datos del conductor o bien porque dicha sanción nunca se dio.

Ante esta situación, CEA aconseja a los conductores que reciban una notificación de la DGT sobre la pérdida total de puntos del carnet, que comprueben que ésta es real en la Jefatura Provincial de Tráfico que le corresponda. La DGT ya está trabajando para subsanar este error de carácter administrativo.

En la actualidad, los conductores españoles pueden tener hasta 15 puntos en su permiso: 8 puntos si es conductor novel (menos de tres años de experiencia); 12 puntos si el conductor tiene más de tres años de experiencia. Si en tres años no comete ninguna infracción, incrementará en 2 puntos los 12 iniciales. Y recibirá un punto más si en los tres años siguientes no comete ninguna infracción.

