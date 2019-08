La Universitat de València y la UPV se consolidan entre las 500 mejores del ranking de Shanghái Campus de la Universitat Politècnica de València. / UPV La UV ha mejorado en todos sus registros y ha pasado del tramo 401-500 del año 2018 al tramo de las 201 a 300 mejores | La UPV se reafirma como mejor politécnica de España ALFONSO TORICES/EFE/EP Jueves, 15 agosto 2019, 13:42

El Ranking Académico de las Universidades del Mundo (ARWU), elaborado como cada año por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, ha otorgado este jueves a los centros de educación superior españoles su mejor clasificación histórica entre la élite mundial, que lidera un curso más la estadounidense Harvard.

Este listado de las 500 mejores universidades del mundo, conocido como el 'ranking de Shanghái', la clasificación más antigua, prestigiosa e influyente, incluye en 2019 en su selecto club a 13 centros de estudios superiores españoles, tres más que el año pasado. Una cifra récord solo igualada en 2015 y que supone que España tiene a una cuarta parte de sus centros públicos entre la élite académica del planeta. Con este buen resultado, las universidades españolas cortan el preocupante goteo a la baja de los tres últimos años, en los que se cayó un centro por año de este 'top 500'.

El resultado es que España sube tres escalones de golpe con respecto a 2018 y se sitúa como el noveno país con más universidades en la élite, tras superar a Suecia -con 11 centros en el ranking- y a Holanda -con 12- y distanciarse de Corea del Sur (11), estado con quien estaba empatada hasta este año en el puesto duodécimo del mundo.

No obstante, como ocurre desde la primera edición del estudio (2003), no hay españoles entre los cien primeros y solo la Universidad de Barcelona es capaz de ubicarse entre los puestos 150 y 200, una proeza que mantiene desde 2014, con un único pinchazo en 2017. La razón principal que aleja a los campus nacionales de los primeros puestos es que el 'ranking de Shanghái' valora esencialmente la investigación de muy alto nivel (sobre todo la científica y técnica) por encima de la docencia y prima con hasta un 30% de puntuación a las universidades con alumnos y profesores en posesión del premio Nobel o la medalla Fields (Matemáticas), de los que España carece.

La Universitat de València sube dos tramos y se sitúa entre las 300 mejores

La Universitat de València (UV) ha mejorado «sustancialmente» sus índices de calidad y se encuentra ahora entre las 300 más prestigiosas del mundo, según el ranking de Shanghái 2019.

De acuerdo con esta prestigiosa clasificación, la UV ha mejorado en todos sus registros y ha pasado del tramo 401-500 del año 2018 al tramo de las 201 a 300 mejores del planeta en la edición de este año, según ha informado la institución académica en un comunicado.

A la vista de este resultado, la rectora de la UV, Mavi Mestre, ha recalcado que España vuelve a tener 13 universidades en el ranking de Shanghai, «cifra que había caído a ocho en los peores momentos de la crisis, lo que demuestra la importancia de una financiación adecuada de la investigación, y que cada euro aportado es utilizado por el sistema universitario eficazmente y se traduce, como vemos, en mejoras importante en el reconocimiento a nivel mundial de nuestras instituciones».

El ranking de Shanghái de 2019 coloca a la UV también entre las mejores de España, solo superada por la Universitat de Barcelona (que está en el tramo 101-200), y al mismo nivel que la Complutense, la Autónoma de Barcelona y la de Granada (tramo 201-300).

La UPV se reafirma como mejor politécnica de España

El ranking ha reafirmado a la Universitat Politècnica de València (UPV) como mejor politécnica de España.

Avalando el buen hacer de la institución dirigida por Francisco Mora, el ranking elaborado por la Jiao Tong University de Shanghái mantiene el elevado estatus internacional de la UPV, de especial relevancia en los ámbitos tanto de Ingeniería como de Ciencias.

De hecho, la UPV es la única politécnica de España presente en el top 500 del ranking (en el tramo 401 a 500), que clasifica a las mejores universidades del mundo y que lideran, por este orden, Harvard, Stanford y Cambridge.

La UPV se sitúa por decimoquinto año consecutivo entre las 500 universidades de mayor calidad del mundo, donde existen más de 20.000 centros de educación superior.

Jaume I de Castellón, entre la posición 500 y 600

Santiago de Compostela es una de las cuatro universidades españolas situadas entre la posición 500 y 600, junto a la Politécnica de Madrid, Jaume I de Castellón y Rovira i Virgili de Tarragona. En el segmento de entre las 600 y 700 mejores universidades se colocan la Politècnica de Catalunya, Córdoba, Salamanca y Vigo.

Entre las 700 y 800 se sitúan la Rey Juan Carlos de Madrid, Castilla-La Mancha, La Laguna, Lleida, Murcia y Navarra. Después, entre las 800 y 900, aparecen las universidades Miguel Hernández de Elche, Pablo Olavide de Sevilla, Alicante, Cantabria, Extremadura, Girona, Jaén, Málaga y Valladolid. Por último, las universidades de Alcalá de Henares (Madrid) y de Las Palmas de Gran Canaria se ubican entre las 900 y 1.000 más destacadas del ranking de Shanghai de 2019.

Top 10

Las diez primeras del mundo continúan siendo Harvard (EE UU), Stanford (EE UU), Cambridge (Reino Unido), Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, EE UU), Universidad de California-Berkeley (EE UU), Princeton (EE UU), Oxford (Reino Unido), Columbia (EE UU), Instituto de Tecnología de California (EE UU) y Universidad de Chicago (EE UU).

Harvard siempre gana

Un año más, y son 17 consecutivos, la universidad estadounidense de Harvard lidera el ranking, acompañada en el podio por otras habituales: la universidad de Standford (Estados Unidos) en segunda posición, y la de Cambridge (Reino Unido) en tercer lugar.

Estados Unidos sigue acaparando las mejores posiciones del ranking, y 12 de las 15 mejores universidades están ubicadas en este país, a excepción, además de Cambridge, de las británicas Oxford (séptima posición) y University College London (en el decimoquinto puesto).

La helvética Swiss Federal Institute of Technology Zurich es la primera universidad del ranking que no pertenece ni a Estados Unidos ni a Reino Unido, repitiendo en el decimonoveno puesto de la lista como el mejor centro de la Europa continental. Para encontrar otra universidad europea no británica hay que descender hasta la 26ª posición, donde se encuentra la universidad de Copenhagen (Dinamarca).

Dejando a un lado las universidades estadounidenses, la canadiense de Toronto es la universidad norteamericana mejor situada, en 24ª posición, justo por delante de la mejor universidad asiática del ranking de Shanghai, la de Tokio, que baja este año de la 22ª a la 25ª plaza del listado. En el puesto 32º se sitúa otra universidad japonesa, la de Kyoto, mientras China coloca su primera universidad, la de Tsinghua, en la 43ª posición.

Sin embargo, las universidades chinas son las más numerosas entre las 1.000 mejores de este año después de las estadounidenses, con 154 en el 'top 1.000' por 206 Estados Unidos. Reino Unido cuenta con 61 universidades entre el millar más destacado de instituciones académicas de todo el mundo.