Una universidad que impulsa tu futuro

En un mundo en constante evolución, elegir dónde formarse es una de las decisiones más importantes. La Universidad CEU Cardenal Herrera no solo ofrece una sólida formación académica, sino que lo hace desde un modelo educativo centrado en el desarrollo de competencias, la formación integral y una estrecha conexión con el mundo profesional. Este enfoque se traduce en una forma de enseñar abierta a los distintos ámbitos del conocimiento, dirigida a potenciar las cualidades propias de cada estudiante que, además, impulsa su empleabilidad.

Según el último U-Ranking, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), los titulados de la CEU UCH lideran la Comunitat Valenciana en base media de cotización a la Seguridad Social. U-Ranking forma parte de un proyecto que analiza las universidades españolas y ofrece información sobre la empleabilidad de los estudiantes.

En este caso, el análisis se ha centrado en los egresados del curso 2018-2019 de toda España. En concreto, de los 1.143 graduados del curso 2018-2019 de la CEU UCH, un 83,3% estaban dados de alta en la Seguridad Social y un 75,5% trabajaban en su campo de conocimiento, con niveles salariales acordes a su formación. Estos datos sitúan a la Universidad CEU Cardenal Herrera por encima de la media de las universidades de la Comunitat Valenciana.

Con la excelencia

La CEU UCH está comprometida con una formación que potencia todas las dimensiones del estudiante, mediante diversas iniciativas diferenciadoras como el Diploma Universitario de Experto en Desarrollo Personal y Profesional para la Empleabilidad, un programa gratuito, integrado en el horario académico, que refuerza competencias transversales, digitales, idiomáticas y de emprendimiento, sin olvidar los valores humanísticos como la solidaridad y el compromiso social.

Otra de las iniciativas es el programa de Microcredenciales CEU, certificaciones digitales que avalan habilidades personales y profesionales altamente valoradas por las empresas.

También destaca el Plan de Excelencia Académica, un itinerario exclusivo para estudiantes con expedientes destacados. Diseñado junto a expertos, promueve y reconoce el esfuerzo, diferencia el currículo de sus beneficiarios y lleva al máximo su capacitación profesional y personal.

Conexión real

Consciente de que el aprendizaje se enriquece cuando se conecta con la realidad, la Universidad CEU Cardenal Herrera promueve espacios de encuentro entre estudiantes y empresas: ferias de empleo, jornadas de salidas profesionales e iniciativas como las Aulas Seminario CEU donde los alumnos entrenan sus competencias junto a profesionales del sector.

Universidad que cree en ti

Comprometida con la cultura del esfuerzo, la Universidad CEU Cardenal Herrera destina ocho millones de euros a becas y ayudas propias, lo que permite que uno de cada tres estudiantes reciba apoyo económico para cursar sus estudios.

Este es uno de los pilares fundamentales que definen el modelo educativo del CEU: una universidad que cree en la superación, en el talento, y en el poder transformador de la educación.