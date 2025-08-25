La FP impulsa el empleo juvenil en Valencia: el valor añadido de Davante y cómo elegir el ciclo ideal

Suplementos Lunes, 25 de agosto 2025, 11:22 | Actualizado 11:51h. Compartir

La Formación Profesional se ha consolidado como una de las principales palancas para mejorar las perspectivas laborales de los jóvenes en la Comunidad Valenciana, donde la tasa de desempleo juvenil sigue siendo alta, aunque con avances en los últimos años. A cierre de 2024, el paro entre menores de 25 años se situó en el 27,72 %, una reducción de 1,33 puntos respecto al año anterior.

Más recientemente, en el segundo trimestre de 2025, el paro en general cayó un 7,7 %, mientras se crearon más de 62 000 empleos, alcanzando niveles de ocupación récord desde 2008. No obstante, la tasa de paro juvenil volvió a subir ligeramente hasta el 30,4 %, lo que subraya la urgencia de contar con formación de calidad que favorezca la empleabilidad de los más jóvenes.

A su vez, el mercado laboral reclama cada vez más perfiles formados mediante FP. Según el informe Infoempleo–Adecco, en 2023 el 44,57 % de las ofertas de empleo en la Comunidad Valenciana exigía una titulación de FP —una subida de más de seis puntos respecto al año anterior— consolidando esta formación como la más demandada. Más concretamente, el Grado Superior aparece como requisito en el 30,09 % de las ofertas, mientras que el Grado Medio lo hace en el 14,48 %.

En este escenario, Davante presenta una propuesta formativa con un valor diferencial. No solo ofrece FP oficial de Grado Medio y Superior en áreas con fuerte salida laboral —como sanidad, administración, informática, comercio, deporte o marketing—, sino que añade el modelo FP Plus. Esa vertiente complementaria refuerza la formación académica con habilidades digitales, competencias transversales, idiomas y certificaciones técnicas, lo que convierte a sus estudiantes en perfiles más completos y competitivos para el mercado laboral.

Elegir el ciclo adecuado es clave. Davante acompaña al alumnado en esa decisión, poniendo al alcance asesoramiento personalizado y datos de inserción laboral que respaldan cada opción. Y lo más relevante: aún están a tiempo de matricularse y arrancar su formación este mismo año, aprovechando la convocatoria de septiembre y dando un giro inmediato al futuro.

