Florida Universitària prepara para liderar los retos del futuro

Escoger una profesión con proyección de futuro es uno de los principales retos a los que se enfrenta hoy día la juventud. Conseguirlo parece tarea difícil, pero no imposible. Optar además por una titulación que ofrezca aprendizajes con significado y con valor añadido, con una metodología que convierta esa proyección en realidad, es lo que experimentan más de 3.600 alumnos y alumnas cada curso en Florida Universitària.

Este centro universitario -con sedes en Catarroja, Valencia y también en Alzira-, propone un aprendizaje completo, mediante el concepto de aprender haciendo, en sus grados universitarios y ciclos formativos -bajo la marca Florida Cicles Formatius- en ámbitos como Negocios y Logística, Videojuegos, TIC, Ingeniería y Educación o Deporte.

Su modelo de aprendizaje exclusivo, que se aleja de la enseñanza tradicional para quienes buscan un aprendizaje diferente cumple con todos los requisitos para ofrecer una experiencia de enseñanza de alta calidad. En la metodología CoopLearning de Florida Universitària destacan los proyectos interdisciplinares que vinculan en cada curso áreas de conocimiento con materias, proporcionando espacios de crecimiento bajo una mirada hacia los retos y necesidades del mercado de trabajo.

El mundo real se convierte así en una de las principales asignaturas, con la colaboración de empresas y un amplio espectro de perfiles especialistas que abren las aulas al mundo real y las conectan, de manera directa, con la realidad de sus sectores profesionales. Florida Universitària se convierte en un laboratorio de experiencias que no solo prepara al alumnado en el plano académico, sino que impulsa su formación para que conformen una ciudadanía crítica y reflexiva.

El CoopLearning es garantía de profesionales preparados para el futuro. Favorece la innovación, el desarrollo de 'soft skills' y las habilidades sociales y de liderazgo que abren las puertas al mundo laboral. Todo ello en un clima de cooperación entre alumnado y profesorado, donde la labor docente ofrece un asesoramiento constante y les acompaña a cada paso del proceso formativo.

Florida Universitària interpreta las demandas del mercado y atiende a los sectores emergentes, ampliando su oferta académica para multiplicar las oportunidades profesionales. El Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Experiencias Interactivas, pionero en la Comunitat Valenciana, responde a las necesidades de una industria en expansión. Del mismo modo, los grados en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y Mecánica preparan a los futuros agentes de la Industria 4.0.

La alta demanda del sector logístico encuentra respuesta en el Grado Oficial en Gestión del Transporte y la Logística, diseñado junto al Consejo Asesor Logístico de Florida Universitària. En el área empresarial, el Grado en Administración y Dirección de Empresas incorpora una Especialización en Digital Business, centrada en la transformación digital de los negocios. Junto a este, el Grado LEINN, en colaboración con Mondragón Unibertsitatea, ofrece un enfoque basado en proyectos reales, con más del 90% de empleabilidad.

En el ámbito educativo, los grados en Maestro/a en Educación Infantil y Primaria permiten que el alumnado se sienta profesional desde el primer día, trasladando sus ideas y experiencias al entorno real.

