Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un jugador se lleva más de 147.099 euros con La Bonoloto de este viernes en el municipio donde vivía un famoso futbolista y una conocida cantante
Gemma Montilla en el aeropuerto antes de volar a Polonia. LP

Erasmus valencianos en vilo con los drones rusos en Polonia

Más de 300 universitarios de la Comunitat están a la espera de una respuesta por parte de sus centros de origen y de destino

Rosana Ferrando

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:11

Polonia era, hasta hace poco, uno de los destinos Erasmus más atractivos para los estudiantes valencianos. Ahora, vive días de incertidumbre. El bajo coste ... de vida, la buena acogida de los extranjeros y las facilidades de sus universidades para los alumnos foráneos la habían convertido en una apuesta segura para pasar un cuatrimestre o un curso entero. Sin embargo, la irrupción de drones rusos en su espacio aéreo y la respuesta militar de Varsovia han encendido las alarmas. Entre las familias y jóvenes que ya hicieron la maleta ahora resuena la una pregunta: ¿Es seguro vivir junto a la frontera de una guerra que amenaza con escalar?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  2. 2 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  3. 3

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  4. 4 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  5. 5 Colapso en el by-pass, la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes
  6. 6 Detenido el conductor del patinete que huyó tras atropellar a una mujer de 70 años en Torrent
  7. 7

    El presidente de la CHJ ante la jueza: «Nunca dije que Forata se iba a romper. Pero la consellera no tomaba medidas. Fue muy tenso»
  8. 8 Aemet activa este fin de semana un aviso amarillo en Valencia y Castellón por lluvias y tormentas e indica donde caerán
  9. 9 LaLiga desvela que Peter Lim avaló entre 30 y 35 millones para aumentar el Fair Play del Valencia
  10. 10

    El presidente de la CHJ, recibido con abucheos a su llegada a los juzgados de Catarroja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Erasmus valencianos en vilo con los drones rusos en Polonia

Erasmus valencianos en vilo con los drones rusos en Polonia