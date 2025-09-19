Torrent da la bienvenida a estudiantes austriacos con una cálida recepción en el Ayuntamiento La alcaldesa Amparo Folgado recibe a los jóvenes del Piaristen Gymnasium de Krems en el marco del programa Erasmus+ junto al IES La Marxadella

Nacho Roca Torrent Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:39 Comenta Compartir

La ciudad de Torrent se ha convertido esta semana en escenario de un enriquecedor intercambio cultural gracias a la visita de 27 estudiantes austriacos del Piaristen Gymnasium de Krems, quienes participan en un programa Erasmus+ junto a 25 alumnos de 3º y 4º de la ESO del IES La Marxadella. La iniciativa, que busca fomentar el conocimiento mutuo entre culturas europeas, ha arrancado con un acto institucional en el Ayuntamiento, donde los jóvenes fueron recibidos por la alcaldesa Amparo Folgado.

Durante una semana, los estudiantes austríacos se alojarán con familias locales y participarán en actividades culturales y educativas centradas en la historia, tradiciones y festividades de Torrent. En los próximos meses, serán los alumnos valencianos quienes viajarán a Krems para completar el ciclo del intercambio.

Torrent: ciudad viva, ciudad acogedora

La jornada comenzó con una presentación a cargo de Salvador Ciscar, jefe de gabinete de Alcaldía, quien ofreció a los estudiantes una panorámica histórica de Torrent. Desde sus orígenes en la Edad del Bronce hasta su papel como segunda ciudad más poblada de la provincia de Valencia, el relato incluyó una introducción a las principales festividades locales como la Entrada de la Flor, las Fallas o la Semana Santa torrentina.

Tras el recorrido por el edificio consistorial, los jóvenes participaron en un encuentro en el salón de plenos con la alcaldesa, quien les ofreció una cálida bienvenida. «Torrent no solo celebra fiestas; es una ciudad con un corazón que late fuerte gracias a su tejido social, cultural y asociativo», destacó Folgado en una charla cercana y participativa.

Los alumnos, acompañados de sus profesores, no dudaron en interactuar con la alcaldesa, haciéndole preguntas sobre la ciudad, su trayectoria política y aspectos de la vida cotidiana de los torrentinos. La conversación derivó en temas tan variados como la gastronomía, el clima, la arquitectura local y las diferencias entre ambos países.

Más allá del aula: un aprendizaje vital

La experiencia Erasmus+ impulsada por el IES La Marxadella no se limita al aprendizaje lingüístico. Va mucho más allá, promoviendo la convivencia, el entendimiento intercultural y el desarrollo personal de los jóvenes participantes. A través de la inmersión en el día a día de las familias anfitrionas, los estudiantes austriacos están conociendo de primera mano la hospitalidad valenciana y el valor de sus costumbres.

Por su parte, los alumnos torrentinos esperan con entusiasmo su próxima visita a Krems, una ciudad con una sólida tradición académica y cultural que les permitirá sumergirse en otro modo de vida europeo, fortaleciendo lazos de amistad y ampliando horizontes.

Un dulce símbolo de bienvenida

Como broche final a la jornada, la alcaldesa obsequió a los estudiantes con un detalle muy especial: los tradicionales bollets de chocolate, uno de los productos más emblemáticos de la repostería torrentina. Un gesto sencillo pero cargado de significado, que los visitantes recibieron con entusiasmo como muestra de la calidez y generosidad de la ciudad que los acoge.

«Deseo que esta experiencia deje huella en todos vosotros, y que este puente de culturas entre Torrent y Krems se mantenga firme en el tiempo», concluyó Folgado.