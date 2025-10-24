Dos valencianos, finalistas en microrrelatos

Extras Viernes, 24 de octubre 2025, 00:51 Compartir

La llegada de una mujer llena de vitalidad a una familia conservadora aporta alegría e imaginación, transformando un simple patio en un reino de fantasía donde dos niños descubren la libertad y la magia de soñar. Aunque su partida rompe el hechizo, queda la huella de cómo la magia puede transformar la infancia, incluso frente a la rigidez del mundo adulto. Esta es la historia de 'El patio encantado', de Eulalia Fernández Moreno (Madrid), historia ganadora del XVII Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores, organizado por la Fundación 'la Caixa' junto con Radio Nacional de España (RNE) en una edición que vuelve a batir récord de participación.

En la categoría de microrrelato, el primer premio lo ha obtenido 'Amigas de verdad', un texto cargado de ironía en el que Encarnación Roda Robles (Bilbao) expone lo absurdo y doloroso de una relación de amistad donde el apoyo solo existe en la tristeza.

Por primera vez en la historia del concurso, ha habido un doble empate en la categoría de pódcast. Se han alzado con el reconocimiento 'Una noche al fresco en la placeta de Lucas', de Conchi Rubio Granero (Cuenca) y 'Siempre nos quedará la radio', de Rafael Salas Gallego (Málaga).

En la Comunitat Valenciana se han presentado 552 obras. El microrrelato del alicantino Óscar Broullón, 'Llora fuerte', ha resultado finalista. Su obra trata temas como la pérdida, la ausencia y el vínculo entre hermanos. Por su parte, el microrrelato de la valenciana Virginia Raquel Vázquez, 'Soy viajero de cercanías', también ha sido finalista y aborda temas como la búsqueda, la imaginación y el viaje como metáfora de la vida.

En total, se han recibido 5.635 obras creadas por personas mayores de 60 años de todo el territorio español, en una edición que ha vuelto a superar las cifras de participación en todas las categorías, logrando un incremento del 9% respecto al año anterior.

Si bien la participación ha aumentado en todas las categorías, este año destaca especialmente la mejora en la calidad de la categoría de pódcast, que ha experimentado una evolución técnica notable. En palabras del jurado, «se aprecia mayor guionización, mayor cuidado en la narración y se incorporan distintas fuentes sonoras, lo que enriquece la experiencia auditiva».

La celebración de la XVII edición del concurso, que este año ha tenido lugar en CaixaForum Madrid, ha culminado con una actuación a cargo del Coro Alderaán, un grupo vocal intergeneracional que ha versionado grandes temas de la escena pop rock internacional. Además, se ha hecho entrega de los trofeos elaborados por la Fundación Autisme Mas Casadevall, que consisten en piezas artesanales elaboradas con cerámica cocida que aluden a la figura de la mariposa, como alegoría al lema del certamen 'Deja volar tu imaginación'.

