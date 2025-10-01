El 24% de los diagnósticos de cáncer de mama se produce en mujeres menores de 50 años Un total de 1.992 mujeres de la provincia de Valencia fueron diagnosticadas con esta enfermedad con un 85,5% de supervivencia a 5 años

En 2024, un total de 1.992 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en la provincia de Valencia. De ellas, el 24% eran menores de 50 años. La franja de edad de mayor incidencia es la de mujeres mayores de 75 años, aunque se ha apreciado un incremento en la franja que va de los 50 a los 64 años.

Son los datos que ha dado a conocer el doctor Antonio Llombart, jefe del servicio de oncología del Hospital Arnau de Villanova, Coordinador Grupo de Oncología, grupo traslacional CEU Cardenal Herrera, Senior advisor Breast Cáncer Medsir, en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia.

Allí se ha presentado la campaña impulsada con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, que este año lleva por lema 'Nos lo tomamos a pecho', una iniciativa con la que pretende concienciar a la sociedad de que las necesidades de las mujeres con cáncer de mama van más allá del diagnóstico y el tratamiento.

Aunque la supervivencia a cinco años alcanza el 85,5%, gracias a la detección precoz y a los nuevos tratamientos que permite la investigación, la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia pone el acento este año en que «las necesidades de estas pacientes van mucho más allá de los tratamientos médicos».

Durante la presentación de la campaña, Alicia Martínez y Ana Belén García, dos pacientes con cáncer de mama, han explicado como el diagnóstico de la enfermedad cambió su vida personal y la de sus familias. También han contado algunos de los principales retos a los que se enfrentan tras el diagnóstico: el impacto emocional, físico, social y laboral durante el tratamiento y también tras superar la enfermedad.

La campaña ha sido creada conjuntamente y protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer de mama y su entorno más cercano. Tras un proceso de reuniones y lluvia de ideas con las participantes, 'Nos lo tomamos a pecho' fue el concepto elegido porque recoge en pocas palabras lo que muchas sienten: que su entorno no las entiende, que los médicos minimizan el impacto y que las campañas mediáticas simplifican lo que supone convivir y sobrevivir a la enfermedad.

Para llegar al resultado final, la Asociación no solo escuchó a las pacientes y supervivientes de cáncer de mama que contaron su experiencia personal sobre cómo viven y sienten todo lo que gira en torno al cáncer en el ámbito familiar, social, laboral o médico, sino que las hizo protagonistas de la campaña.

Miedo a la recaída y a la presión social

Las necesidades de las personas con cáncer de mama han ido cambiando acorde a la evolución de la propia sociedad. Necesidades vinculadas al ámbito laboral, sexual o vivencial en su entorno han aparecido o han dejado de ser tabú.

Según datos del Estudio del Observatorio del Cáncer de la Asociación, en la fase de supervivencia, casi el 65% tienen miedo con frecuencia a que el cáncer reaparezca, el 57% dice estar preocupadas por su aspecto físico debido al cáncer y sus tratamientos y el 36% dice tener mala calidad de vida.

En cuanto a su salud sexual, el 46% de las supervivientes declara sentirse molesta por ser incapaces de mantener relaciones sexuales con la frecuencia deseada y el 55% continúa evitando la actividad sexual debido al impacto emocional, también por los efectos secundarios de los tratamientos, como la sequedad vaginal, el dolor durante las relaciones o los cambios hormonales.

Además, 1 de cada 4 mujeres tiene o tuvo problemas económicos durante el proceso de la enfermedad, un aspecto que se agrava en las mujeres más jóvenes. En general, se sienten presionadas por los mensajes de autoexigencia de la sociedad. Sin embargo, también coinciden en que, en ocasiones, se sienten fortalecidas porque el cáncer les hace replantearse prioridades y, en muchos casos, descubrir una versión mejorada de sí mismas.

Apoyo de la AECC

En la provincia de Valencia, la Asociación Española contra el Cáncer atendió, en el mismo periodo, a un total de 9.332 personas afectadas, de las que 1.338 eran por el cáncer de mama. Por franja de edad, el colectivo más numeroso en hacer uso de los servicios es el de 45-64, seguido del de 35-44, 65-74 y, por último, mayores de 75.

Por programas, los más solicitados han sido los de atención psicológica (4.725), apoyo y acompañamiento (2.679), atención social (1.380) y bienestar físico (848). Así lo han corroborado Cristina Flor, psicóloga de la asociación en Valencia y Tomás Ramos, fisioterapeuta.

Todos los servicios que ofrece la Asociación Española contra el Cáncer son gratuitos tanto para pacientes como familiares. Se puede acceder a ellos a través del teléfono 900 100 036, que está disponible las 24h durante los 365 días del año y atendido por profesionales formados para dar respuesta a las necesidades de los pacientes con cáncer.

La pieza principal de la campaña de este año es un vídeo en el que familiares y entorno de las pacientes con cáncer se dirigen directamente a ellas para decirles que, aunque a veces no sepan cómo acompañarlas en la enfermedad, se toman muy en serio lo que ellas puedan sentir.

La campaña se podrá ver en los canales de la Asociación Española contra el Cáncer, así como en medios de comunicación y redes sociales.