Detenido en Torrejón de Ardoz el presunto autor del apuñalamiento mortal de una mujer en Madrid

El personal sanitario encontró dentro del domicilio el cuerpo con signos de violencia y varias heridas de arma blanca

EP

Martes, 21 de octubre 2025, 08:32

Una mujer de 21 años ha sido asesinada durante la tarde de este lunes tras recibir varias puñaladas con un arma blanca y el presunto autor de la muerte de la joven ha sido detenido de madrugada por la Policía Nacional en un piso de Torrejón de Ardoz, según han informado el 112 Comunidad de Madrid y fuentes policiales.

Alrededor de las 15.00 horas de este lunes, los servicios de emergencia del 112 recibieron una llamada avisando de que se había localizado el cuerpo sin vida de una mujer en la calle de Astillero 3, en el distrito madrileño de Villaverde.

Al lugar se desplazaron tanto agentes de la Policía Científica, el grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, así como una UVI móvil del Summa 112, cuyo personal sanitario encontró dentro del domicilio el cuerpo ya sin vida de la mujer de 21 años, que presentaba signos de violencia y varias heridas de arma blanca, pudiendo solo confirmar el óbito y poniendo el cuerpo a disposición judicial.

La Policía Nacional abrió inmediatamente una investigación para esclarecer lo ocurrido y las gestiones policiales permitieron identificar y localizar un poco más tarde al presunto autor de la muerte en un piso de la localidad de Torrejón de Ardoz.

Finalmente esta madrugada, junto a dotaciones de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), se ha procedido a la detención de esta persona, según han informado fuentes policiales.

