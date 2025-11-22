Desmantelada en Toledo una violenta banda juvenil relacionada con el grupo de los Trinitarios

La Guardia Civil ha desarticulado en Toledo un violento grupo juvenil vinculado a los Trinitarios que estaba operando en varias localidades de esta provincia donde ... había generado gran alarma social. La operación se ha saldado con la detención de cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, que habían creado el grupo juvenil «AB7».

Las investigaciones se iniciaron a raíz de varios altercados y otros actos violentos protagonizados por estos jóvenes que estaban intentando asentarse en amplias zonas de la provincia de Toledo. El «coro» de este grupo, que ha sido desmantelado, se valía de las redes sociales para captar a nuevos miembros y establecer así grupos territoriales con los que cometer distintos delitos relacionados con la extorsión, los robos o el tráfico de drogas.

El grupo estaba perfectamente jerarquizado y se dedicaba a captar a jóvenes induciéndoles a abandonar a sus familias para formar parte de la banda y financiarla mediante la comisión de distintos delitos. A los cuatro arrestados se les atribuyen los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, lesiones, extorsión y amenazas.

El grupo de los Trinitarios, al que estaba vinculada la banda desarticulada ahora en Toledo, se fundó a finales del siglo pasado en las cárceles de Nueva York. Compuesta en un principio por hispanos -sobre todo dominicanos- se expandió rápidamente por otros países hasta llegar a España a principios de este siglo. Su principal enemigo es la banda de los Dominican Don´t Play con la que han protagonizado numerosos altercados violentos y sangrientos ajustes de cuentas en los últimos años.