Una protesta en Belém, donde se celebra hasta el próximo día 21 de noviembre la 30 Cumbre del Clima. Reuters

Los datos desinflan un año más la promesa de los países de reducir sus emisiones de efecto invernadero

El balance anual del CO2 emitido a la atmósfera confirma una subida similar a la de 2024, con las de EE UU a la cabeza

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:04

Los datos diluyen una vez más la promesa global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables directas del calentamiento global del ... planeta, debido a su acumulación constante en la atmósfera desde que comenzara la era industrial. Un año más, la gráfica sigue dibujando un trazado ascendente para marcar un nuevo récord histórico. En 2025, el balance realizado sobre el principal GEI, el dióxido de carbono (C02), revela que, cuando acabe el año, la atmósfera habrá recibido 38.100 millones de toneladas más de este gas fósil, un 1,1% más que en el anterior 2024. Así, se calcula que la concentración de CO2 en la atmósfera alcance las 425,7 partes por millón (ppm) este año, un 52% por encima de los niveles preindustriales.

