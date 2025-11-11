Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una turista se abanica en el puente romano de Córdoba, durante una ola de calor. EFE

España entra en el Top20 de países con mayor riesgo de sucumbir a los fenómenos climáticos

Es de los pocos países desarrollados en el 'Índice de riesgo climático', elaborado por Germanwatch y presentado este martes en la COP30

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:47

Las catástrofes provocadas por el cambio climático se identifican con países en desarrollo, cuya población empobrecida está más expuesta a las olas de calor, las ... tormentas y las inundaciones. Sin embargo, España aparece en el 'Índice de riesgo climático', como una de las naciones más afectadas en tiempos recientes y es el único país desarrollado del Top20 donde hay naciones como Chad, Jamaica, Malawi, Granada, Mali, Myanmar, Nepal, Níger, Papúa Nueva Guinea o Filipinas.

