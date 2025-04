Cómo cuidar las plantas de interior: si las puntas de las hojas están marrones, actúa rápido, algo está fallando No es simplemente una cuestión estética, sino que es el aviso más visible de que la planta no está recibiendo los cuidados que necesita

Cada vez más hogares apuestan por llenar sus estanterías, rincones y escritorios con plantas de interior. No solo decoran, sino que también mejoran el ambiente y dan un toque acogedor. Sin embargo, no todos se sienten preparados para cuidarlas. Muchos abandonan tras el primer intento fallido, convencidos de que eso de tener 'buena mano' con las plantas no va con ellos. Pero lo cierto es que la mayoría de problemas tienen solución, y aprender a interpretar las señales que nos dan puede marcar la diferencia entre una planta que sobrevive y una que luce sana y bonita.

Una de las señales más comunes de que algo no va bien—y también una de las que más dudas genera— es cuando las puntas de las hojas se ponen marrones. No es simplemente una cuestión estética, sino que es el aviso más visible de que la planta no está recibiendo los cuidados que necesita.

El motivo más habitual detrás de este síntoma es el riego. Regar en exceso es tan perjudicial como quedarse corto. En ambos casos, las raíces sufren y eso se nota en las hojas, que empiezan a secarse por las puntas. Para evitarlo, conviene comprobar la humedad del sustrato antes de regar. Si la tierra está húmeda, hay que esperar. Si está seca, entonces sí: es momento de darle agua. También hay que asegurarse de que la maceta tiene buen drenaje, porque el agua estancada en el fondo puede acabar pudriendo las raíces.

Otra causa frecuente es el ambiente seco. Muchas plantas tropicales necesitan niveles altos de humedad ambiental, algo que escasea en las viviendas con calefacción o aire acondicionado. En esos casos, las hojas se deshidratan por los bordes. Una solución sencilla es agrupar varias plantas para que se creen su propio microclima, colocar un recipiente con agua cerca o incluso pulverizar agua sobre las hojas —siempre que la especie lo permita—. Los humidificadores también pueden ayudar, sobre todo en habitaciones muy secas.

En este contexto, también es importante tener en cuenta la calidad del agua. Si es muy calcárea o si se usan fertilizantes con demasiada frecuencia, las raíces pueden acumular sales y minerales que terminan por dañar la planta. En estos casos, las puntas marrones también pueden aparecer como una señal de saturación. Usar agua filtrada o dejarla reposar antes de regar ayuda a reducir ese exceso. Y en cuanto a los abonos, lo mejor es aplicarlos solo en las épocas adecuadas —primavera y verano— y en la dosis recomendada.

La falta de nutrientes también puede estar detrás de unas hojas apagadas, frágiles o con los bordes secos. Si una planta lleva demasiado tiempo en la misma maceta sin recibir ningún extra de alimento, lo más probable es que el sustrato se haya agotado. Un abono equilibrado específico para plantas de interior puede devolverle la fuerza.

Por último, hay que tener cuidado con las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura. A las plantas no les sienta bien estar al lado de una ventana que se abre constantemente o junto a una fuente de calor directa. Si la temperatura cambia de forma drástica, las hojas lo notan.

Cómo actuar cuando ya han aparecido las puntas marrones

Cuando las puntas ya están marrones, lo ideal es recortarlas con cuidado, usando unas tijeras limpias. Al eliminar la parte seca, la planta puede concentrar su energía en las zonas sanas. Si, a pesar de todo, la planta no mejora, puede que el problema esté en las raíces o en el sustrato. En ese caso, trasplantarla a una maceta ligeramente mayor, con tierra nueva, puede ser justo lo que necesita para recuperarse.

