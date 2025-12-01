Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cartero de Correos trabajando J.M. García

Correos quiere implantar el uso de patinetes eléctricos para el reparto de los carteros

La empresa pública se ha gastado mas de millón de euros en patinetes eléctricos y los trabajadores denuncian que asumen un riesgo «mortal»

Jaime Vázquez García

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:47

Correos ha iniciado el envío de 150 patinetes eléctricos con carros incorporados para carteros y carteras, un proyecto piloto con el que la empresa pública pretende mejorar la atención al cliente, facilitar el reparto y avanzar en la sostenibilidad de la última milla. Según fuentes corporativas, estos «carritos asistidos» aún no se usan de forma efectiva, ya que continúa la definición de zonas y condiciones de implementación. No existe, por ahora, una fecha concreta para su puesta en marcha.

La compañía adquirió estos 150 vehículos en febrero de 2025 a Mooevo Green SL, la 'joint venture' de Sacyr y Mooevo empresa especializada en movilidad eléctrica. El contrato, que incluye tres años de mantenimiento, asciende a 1.088.517 euros. Correos defiende que los equipos están homologados por la DGT como vehículos de movilidad personal (VMP) y cumplen la normativa europea y española. La previsión es destinar estas unidades a más de 45 provincias.

Rechazo sindical: riesgos, precariedad y falta de consenso

CCOO ha denunciado que Correos pretende obligar al personal de reparto a pie a circular con estos VMP por la calzada, junto al tráfico rodado, exponiéndolos a «riesgos graves, incluso mortales». El sindicato critica que la empresa imponga esta herramienta sin el apoyo de ninguna organización sindical y que ignore experiencias europeas, donde los operadores postales no utilizan VMP por su peligrosidad e ineficacia.

La organización acusa además a la dirección de precarizar las condiciones laborales, ya que los trabajadores que acepten estos patinetes no recibirían el complemento de peligrosidad que sí perciben los repartidores en moto o vehículo. Recuerdan que Correos ya dispone de cerca de 14.000 vehículos —en su mayoría ecológicos— con medidas de seguridad adecuadas para circular por la calzada.

CCOO subraya que este modelo añade aún más riesgo al incorporar un carro cargado que dificulta la conducción. El sindicato señala que los accidentes con VMP aumentaron en España un 23% en el último año: 396 siniestros, 240 heridos y 14 fallecidos, cifras que desde 2020 se han disparado más de un 400%, superando incluso a los accidentes con ciclomotores.

