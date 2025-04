El contundente aviso de la OCU sobre ChatGPT: «Corre el riesgo de perder su dinero»

Tamara Villena Valencia Lunes, 21 de abril 2025, 00:40 Comenta Compartir

La tecnología avanza y los nuevos motores de búsqueda con inteligencia artificial, como ChatGPT, nos permiten tener a mano una información de forma sencilla y rápida, con una inmediatez y detalle que nos lleva a realizar consultas de forma frecuente y sobre temas de todo tipo. A este tipo de buscadores les preguntamos de todo: desde hazme un menú semanal para adelgazar hasta una combinación para echar el Euromillones o cuál es el mejor modelo para cambiar tu smartphone. Las cuestiones atienden a cualquier tipo de tema, hasta los más serios como la economía o la salud.

No obstante, y como a estas alturas todos deberíamos tener claro, este tipo de tecnologías con inteligencia artificial son efectivas y útiles, pero no infalibres. Hay que ir con pies de plomo a la hora de creer toda la información que brindan este tipo de tecnologías y no creer a pies juntillas todo lo que nos ofrece. Especialmente, en custiones que pueden llegar a afectar tu bolsillo, tal y como avisa la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) en su portal web: «¿Se le ha pasado por la cabeza dejar que alguna IA, como ChatGPT, le aconseje a la hora de decidir en qué invertir? Si es así, corre el riesgo de perder su dinero», avanzan.

Y es que ante el panorama de incertidumbre política y económica, con la amenaza de las subidas de precio en multitud de productos por los aranceles de Donald Trump, y el desplome en la bolsa estadounidense que está suponiendo su política arancelaria, son muchos quienes se plantean preguntarle a ChatGPT dónde invertir su dinero, algo que la organización desaconseja de forma contundente.

«Poco a poco, la IA (Inteligencia Artificial) se ha ido colando en nuestras vidas y el uso de herramientas como ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, DeepSeek… es cada vez más popular, incluso en el mundo de las inversiones», explica la OCU.

«Más vale que sea consciente del elevado riesgo que está corriendo si sigue a pies juntillas los consejos y recomendaciones que en materia de inversión pueda proporcionarle la IA ya que podrían ser inexactas, incompletas, desactualizadas o incluso engañosas y, al final, salir usted escaldado con cuantiosas perdidas económicas», alerta la organización.

La preocupación es tal que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en sintonía con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), ha lanzado una campaña informativa para advertir a los inversores minoristas sobre estos peligros. Pero ¿cuáles son exactamente esos riesgos? La OCU los lista y recuerda que «Ni siquiera la IA, por muy prometedora que sea esta tecnología, puede predecir con exactitud cómo van a evolucionar los mercados financieros»:

· Falta de Regulación y Protección: Las herramientas de IA generativa de acceso público no están diseñadas específicamente para dar asesoramiento financiero personalizado. No están registradas ni supervisadas por organismos como la CNMV. Esto significa que no tienen la obligación legal de actuar en su mejor interés y, en caso de problemas o pérdidas derivadas de sus «consejos», usted como inversor carece de la protección que sí ofrecen las entidades de servicios de inversión autorizadas. No podrá recurrir a mecanismos de reclamación como el Servicio de Reclamaciones de la CNMV, el Defensor del Cliente de una entidad financiera o el Fondo de Garantía de Inversores (FOGAIN).

· Información errónea o sesgada: La IA puede basarse en datos obsoletos, incorrectos, incompletos o incluso presentar información inventada pero que resulta verosímil para alguien que no sea experto en la materia. Además, los algoritmos pueden tener sesgos implícitos derivados de los datos con los que fueron entrenados, lo que podría llevar a recomendaciones inadecuadas. Recuerde: nadie, ni la IA más avanzada, puede predecir con certeza el futuro de los mercados financieros.

· Ni actúa a favor de sus intereses ni sus consejos son personalizados: Aunque usted pueda pedirle que adapte la estrategia a su perfil como inversor, la IA no conoce sus circunstancias personales completas, como su situación financiera detallada, su horizonte temporal, su tolerancia real al riesgo, sus objetivos vitales específicos o sus conocimientos financieros. Un asesoramiento adecuado requiere una comprensión profunda del inversor que estas herramientas no poseen. Estas herramientas no están obligadas a actuar en su interés ni están diseñadas específicamente para dar asesoramiento de inversiones.

· Riesgos de privacidad y seguridad: Compartir datos financieros o personales sensibles con estas plataformas puede ser arriesgado. No siempre está claro cómo se almacenan, utilizan o protegen esos datos, exponiéndole a posibles fraudes, suplantación de identidad o publicidad financiera agresiva y no solicitada.