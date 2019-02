La contraseña con la que más de 23 millones de cuentas han sido 'hackeadas'

Europa precisará en 2020 350.000 profesionales

La ciberdelincuencia avanza con el motor de un bólido. Cada día acechan más peligros por ese conducto invisible hacia nuestras vidas que es internet. Los usuarios a menudo son vulnerables; el enemigo, muy avispado; y la sociedad, lenta en formar una defensa ante esta amenaza. «Es una temática relativamente nueva. Viene desencadenada por las nuevas tecnologías, que llevan metiéndose en casa desde hace 10 o 15 años. El problema es que la imagen del profesional que debe combatir este peligro no está muy bien vista y cuando alguien tiene que escoger una carrera no conoce lo que hacen estos profesionales». Este diagnóstico rápido de la situación es de Sara García, responsable del área de talento del Incibe. Esta trabajadora del Instituto Nacional de Ciberseguridad conoce de cerca la enorme carencia de mano de obra en materia de ciberseguridad en España. No hay suficientes profesionales en un oficio que es una oportunidad para las nuevas generaciones y que subirá de manera exponencial en los próximo años.Entre septiembre de 2017 y agosto de 2018 se publicaron en Estados Unidos 314.000 anuncios demandando profesionales en ciberseguridad. Según (ISC) 2, la organización sin ánimo de lucro de profesionales certificados en seguridad cibernética más grande del mundo, ahora mismo hay una brecha de casi tres millones de empleos en todo el mundo. E irá en aumento al mismo ritmo que la digitalización de las empresas, la apuesta por la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático. Está claro que es una de las profesiones con más futuro.Sara García advierte de que no solo hacen falta informáticos o expertos en asuntos técnicos: «Muchos de los profesionales que hay son autodidactas -la práctica totalidad de los que tienen más de 30 años-, pero van a ser necesarios expertos en otros muchos campos. El ciberdelito precisará de jueces, fiscales y abogados especializados. También de profesores, para que enseñen la materia y convenzan a los estudiantes de los peligros de la ciberdelincuencia. Y siquiatras y sicólogos, porque hay casos de 'ciberbullying' y otros que necesitan a quien acudir con problemas mentales».Las perspectivas son deslumbrantes. (ISC) 2 estima que en 2020 serán necesarios un millón y medio de expertos para trabajar en empresas y organismos públicos. Solo Europa ya necesitará alrededor de 350.000. Cibersecurity Ventures va un año más allá y prevé que en 2021 habrá 3,5 millones de ofertas de trabajo para estos especialistas. «La magnitud de estas cifras ayuda a entender que hay un 'gap' muy importante. El 'gap' es la diferencia entre los profesionales que salen al mercado y los que hacen falta. Hay tal necesidad, que muchas empresas están contratando a gente con menos titulación y se encargan ellas de completar su formación», detalla García. No solo es un nicho de empleo, también una oportunidad de ganar dinero, con salarios que rondan los 100.000 dólares en EE UU. Eso sí, no todo está a favor. Los que tomen este camino deben saber que tendrán que estar formándose toda la vida, porque la ciberdelincuencia «siempre va un paso por delante».