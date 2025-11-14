Coca-Cola acoge a 80 estudiantes de FP en Mestalla para participar en la XIV edición de GIRA Jóvenes

EXTRA Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:24 Compartir

GIRA Jóvenes, el programa de capacitación y empleabilidad impulsado por Coca-Cola, arranca su XIV edición y da la bienvenida a más de 80 estudiantes de FP de la localidad en una primera sesión organizada en el Estadio de Mestalla de Valencia.

En la edición de este año, han participado 5 centros de Valencia: Colegio Sorolla, Escuelas San José, I.E.S. Abastos, I.E.S. Conselleria e I.E.S. Federica Montseny. El Programa GIRA Jóvenes está dirigido a estudiantes de Formación Profesional de entre 16 y 30 años. A través de diferentes acciones formativas, los participantes han tenido la oportunidad de prepararse en las denominadas 'soft skills' para su entrada al mundo laboral: trabajo en equipo, comunicación, actitud emprendedora, adaptación al cambio y pensamiento crítico.

Además, han participado en sesiones de inspiración impartidas en formato híbrido por expertos colaboradores en ámbitos como digitalización y la sostenibilidad verde, además del intraemprendimiento y el emprendimiento social. En ella, los jóvenes ampliarán su conocimiento sobre estas materias clave para su desarrollo profesional.

En esta misma sesión de bienvenida ha participado Santiago Ruiz, gestor de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners, quien ha resaltado que, en las catorce ediciones que lleva en marcha GIRA Jóvenes, «esta iniciativa ha tratado de crear las condiciones para que todo el mundo pueda desarrollar sus habilidades como fórmula de crecimiento profesional y personal, favoreciendo así la inclusión social. Estamos convencidos de que cuando eso se consigue, las comunidades mejoran y todos prosperamos». Además, Santiago Ruiz añadió que «GIRA Jóvenes impulsa y apoya a jóvenes en su capacitación y formación en las habilidades y la confianza que necesitan para tener éxito en el empleo, a través de un enfoque basado en las denominadas 'soft skills', que cada vez tienen una mayor relevancia en el mercado laboral».

Sobre GIRA Jóvenes

En 2012 nació GIRA Jóvenes, un programa de capacitación y empleabilidad que promueve que jóvenes de 16 a 30 años se conozcan mejor a sí mismos, se acerquen al mundo laboral y ganen habilidades para el trabajo y para la vida. En las últimas ediciones, GIRA Jóvenes ha puesto especial foco en los jóvenes que residen en entornos rurales para que se conviertan en impulsores de su actividad socioeconómica y ayuden a fijar su población, suponiendo así una solución al fenómeno de la despoblación. Además, el programa toma como palanca de acción la Alianza Nacional por la FP impulsada desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y a la que recientemente se ha adherido GIRA Jóvenes.

Con ello, se da respuesta a los retos de empleabilidad a los que se enfrentan actualmente los jóvenes españoles, a la vez que les ayuda a desarrollarse profesionalmente en algunos de los sectores llamados a ser clave en los próximos tiempos -digitalización, empleo verde y emprendimiento social-, y también personalmente.

A través de las distintas acciones del programa, refuerza el compromiso de Coca-Cola por convertirse en un agente positivo del cambio en aquellas comunidades en las que opera, incidiendo sobre los ODS 8 -Trabajo Decente y Crecimiento Económico-, 10 -Reducción de las Desigualdades-, 4 -Educación de Calidad- y 17 -Alianzas para Lograr los Objetivos-.

A lo largo de sus 13 ediciones, GIRA Jóvenes ha llegado a más de 9.000 participantes y ha generado 860 experiencias laborales remuneradas.