Un chino que vive en España explica qué pasa cuando se muere aquí la gente de su país: «No nos los comemos...»

La presencia del pueblo chino en España ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Sin embargo hay algo que le llama la atención a muchos: apenas se ven funerales de ciudadanos chinos en España. Sobre este tema ha hablado el usuario de TikTok @elchinosevillano, un joven que vive en nuestro país y se ha hecho popular por compartir curiosidades sobre su cultura.

En uno de sus vídeos recientes, ha respondido a esta cuestión tan solicitada entre sus seguidores. Con tono irónico, arranca el vídeo con la siguiente frase: «¿A que no has visto nunca un entierro chino? Pues te explico el misterio. Y no, no nos los comemos».

A partir de ahí, empieza a explicar una serie de razones culturales que dan respuesta al supuesto «misterio». La primera clave es que muchos mayores chinos regresan a su país cuando sienten que les queda poco de vida. Según explica, lo hacen para morir en su pueblo natal, rodeados de su gente y «en conexión con sus antepasados».

La segunda razón tiene que ver con lo que ocurre cuando una persona muere en España. En estos casos, lo más común es la cremación. Después, los familiares hacen todo lo posible para enviar la urna de vuelta a China, donde podrá descansar junto a los antepasados del difunto.

Además, muchas familias tienen seguros específicos que cubren los gastos de repatriación. El propio usuario de TikTok explica que para ellos es una inversión importante, ya que permite mantener el vínculo con sus raíces.

