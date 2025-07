ChatGPT lo tiene claro: este es el consejo más importante que le daría a cualquier persona

Sara Bonillo Valencia Sábado, 5 de julio 2025, 00:55 Comenta Compartir

Cada día, millones de personas en todo el mundo mantienen conversaciones con una Inteligencia Artificial. Le preguntan cómo resolver problemas cotidianos, buscan consejos sobre relaciones o decisiones laborales, entre otras muchas cosas. Algunas conversaciones con breves y prácticas y otras sin embargo, se vuelven más profundas e íntimas.

De hecho, muchas personas han confesado encontrar en algunos modelos de lenguaje, como ChatGPT, una especie de refugio. Convirtiéndose en una especie de amigo al que puedes recurrir en cualquier momento, que te va a escuchar y que va a saber darte el mejor consejo.

Frente a esta tendencia, surge una pregunta inevitable: si esta tecnología pudiera dar un único consejo aplicable al día a día de cualquier persona, ¿cúal sería? La respuesta, recogida tras miles de millones de conversaciones, sería sencilla pero contundente: ser honestos con uno mismo. Un principio que, aunque parece evidente, muchas veces se ve desplazado por la presión social, el miedo al conflicto o la costumbre de vivir en piloto automático.

Ser honestos con lo que se siente, con lo que se necesita, con lo que ya no funciona. No adaptarse a moldes ajenos. No negar el malestar por temor al qué dirán. Vivir con autenticidad, aunque implique tomar decisiones difíciles. Según reflejan muchas de las conversaciones registradas por los modelos de lenguaje, ese paso hacia la honestidad personal suele marcar un punto de inflexión en la vida de las personas.