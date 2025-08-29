Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las investigadoras Ana Conesa y Carolina Monzó. L.P

La revolución de la secuenciación génica: una lupa sobre el envejecimiento y las enfermedades que nos afectan al cumplir años

La secuenciación de lectura larga permite analizar el envejecimiento celular con precisión inédita, abriendo nuevas vías para comprender y retrasar este proceso

Chema Bermell

Chema Bermell

Viernes, 29 de agosto 2025, 01:02

Imagina que tienes que reconstruir un puzle de miles de piezas diminutas, todas del mismo color. Así era, hasta hace poco, el trabajo de los ... científicos que intentaban descifrar el ARN, la molécula clave que traduce la información genética de nuestro ADN y la convierte en las proteínas que nos mantienen vivos. Ahora, gracias a una nueva técnica de secuenciación génica, ese puzle se ha vuelto mucho más sencillo: las piezas son más grandes, más claras y, sobre todo, nos permiten ver la imagen completa. Y esto, aunque suene a ciencia ficción, puede cambiar radicalmente nuestra comprensión del envejecimiento y de enfermedades como el cáncer o el Alzheimer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  3. 3 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  4. 4 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  5. 5

    El dragón azul se hace más fuerte en las playas valencianas
  6. 6

    La fiesta ochentera más chic que ha congregado a diez mil personas
  7. 7 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  8. 8 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  9. 9 Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia
  10. 10 El cardiólogo José Abellán sobre el consumo diario de ciertas tazas de café al día: «No entiendo como algo acalórico, una sustancia química, nos sienta tan bien»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La revolución de la secuenciación génica: una lupa sobre el envejecimiento y las enfermedades que nos afectan al cumplir años

La revolución de la secuenciación génica: una lupa sobre el envejecimiento y las enfermedades que nos afectan al cumplir años