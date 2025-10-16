Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Álex Escribano, fundador de Puebli. LP

La red social valenciana que quiere devolver la vida a los pueblos

Puebli, la app que revitaliza la España vaciada, conecta generaciones y servicios en pueblos pequeños

Chema Bermell

Chema Bermell

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:57

Comenta

En la España interior, donde las plazas vuelven a llenarse los fines de semana y en verano, pero entre semana manda el silencio de una ... región vaciada y envejecida, una app nacida en Titaguas está buscando una respuesta sencilla a un problema complejo: cómo organizar la vida del pueblo para que corra mejor la voz, se conecte a sus gentes y las generaciones caminen juntas. Se llama Puebli, y su fundador y CEO, Alex Escribano, lo resume con una frase: «Puebli es una red social para los pueblos».

