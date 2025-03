María Luisa García: «Queremos romper el edadismo y dar voz a los mayores»

El Consejo Valenciano de Personas Mayores es un órgano consultivo y asesor de la Generalitat Valenciana, adscrito a la Conselleria de Bienestar Social. Creado por ... ley en 2004, su misión es defender los derechos de los mayores, promover su bienestar y canalizar sus necesidades ante la administración. Con representación de asociaciones, organizaciones empresariales y sindicales, usuarios de residencias, federaciones y expertos. El Consejo actúa como puente entre la sociedad civil y las instituciones. Recientemente, María Luisa García-Merita, psicóloga, Catedrática emérita de la Universidad de Valencia, fue elegida como su nueva presidenta. Su nombramiento marca un hito: es la primera mujer en ocupar el cargo. Con una larga trayectoria en políticas sociales y académicas, García-Merita asume el reto de visibilizar al colectivo y combatir desafíos como la soledad no deseada o la brecha digital. En esta entrevista, desgrana sus objetivos, críticas y propuestas para los próximos seis años.

- Para aquellos que no conozcan el Consejo Valenciano de Personas Mayores, ¿cuál es su función principal?

- Fomentar el respeto y los derechos de las personas mayores y conseguir su incorporación más activa en la vida social, política y cultural. Por otra parte, es importante la función informativa que tenemos de aquellas normativas que requieren nuestro informe antes de aprobarse. Este no es vinculante, pero hasta ahora nos han escuchado y tenido en cuenta. También es tarea del Consejo realizar estudios e investigaciones sobre necesidades concretas de las personas mayores, como, por ejemplo, un estudio que estamos preparando sobre las necesidades y problemas concretos de los mayores que viven solos en zonas afectadas por la Dana. Tenga en cuenta que representamos a casi un millón de personas, por lo que nuestra voz es importante. No somos reivindicativos, pero sí un altavoz técnico.

- ¿Cómo se compone el Consejo?

- Está formado por 22 miembros: 15 representan a diferentes asociaciones, federaciones y organizaciones, tanto empresariales como sindicales, 3 son representantes de diferentes consellerias y 4 son expertos designados por la Conselleria. Esos 22 vocales constituyen el pleno, luego existe una Comisión permanente formada por 11 vocales y varias comisiones de estudio. Mi elección como presidenta fue votada entre los vocales del pleno. El mandato dura seis años.

- ¿Qué metas prioritarias tiene?

- Hacernos visibles. Llevamos 20 años y mucha gente aún desconoce que existimos. Quiero que los mayores sepan que pueden acudir a nosotros, y que las distintas administraciones nos tomen en cuenta. También trabajar en equipo para mejorar la calidad de servicios como residencias o centros de día, con propuestas realistas: más formación para cuidadores, más plazas públicas sea en residencias públicas o privadas y, por supuesto, evitar recortes.

- ¿Qué iniciativas plantean?

- Luchar contra el edadismo: por ejemplo, que los bancos mantengan ventanillas físicas y que no se digitalicen trámites sin otra alternativa. También nos gustaría que la teleasistencia fuese un servicio gratuito y obligatorio para quienes viven solos. Además, nos gustaría conseguir que se realizara un estudio, creo que sería pionero, sobre la soledad no deseada en mujeres mayores, un problema invisible.

- Ha mencionado varias iniciativas importantes. ¿Podría profundizar en cómo piensan implementar estos proyectos?

- Vamos a trabajar en varios frentes con diversas propuestas: sobre el estudio de soledad no deseada, el estudio con la Universidad de Valencia nos permitirá conocer exactamente qué necesidades tienen las personas mayores que viven solas en los municipios afectados por la dana. No queremos quedarnos solo en el diagnóstico. La idea es que estos datos permitan a la Generalitat actuar donde realmente se necesita.

- ¿Y contra la brecha digital y el edadismo?

- Creemos que es inaceptable que se deje fuera del sistema a quienes no pueden o no quieren usar tecnología. Vamos a presionar para que haya alternativas no digitales para trámites esenciales y que se forme a los empleados públicos en atención a mayores

- También plantean mejora de residencias y centros de día.

- Sí, necesitamos más plazas, pero sobre todo plazas de calidad. Proponemos cursos de formación obligatorios para auxiliares, mejoras salariales para el personal, protocolos claros de atención a los mayores... Y el Teléfono del Mayor lo queremos convertir en un servicio de referencia, disponible 24 horas, con capacidad real de ayudar en emergencias y de derivar casos a servicios sociales.

- ¿Y sobre la soledad no deseada?

- Ese estudio que mencionaba nos permitirá identificar casos concretos donde se podría implementar la teleasistencia automática, sin que la persona tenga que solicitarla. Es una medida sencilla que puede salvar vidas.

- ¿Cómo asegurarán que estas propuestas se lleven a cabo?

- Nuestra fuerza está en que representamos a un millón de personas mayores a través de las asociaciones que forman el Consejo. No somos un grupo de protesta, pero llevaremos datos concretos y propuestas viables a cada conselleria. Ya hemos empezado reuniones con altos cargos, como el delegado de la Agencia Tributaria, el Vicepresidente segundo y Conseller para la reconstrucción, para presentarnos y hacerles saber nuestras preocupaciones y demandas.

- ¿Qué obstáculos prevé?

- El principal es la falta de recursos económicos, pero muchas de nuestras propuestas no requieren gran inversión. Por ejemplo, el teléfono del mayor ya existe, solo hay que mejorarlo. La formación del personal de residencias es una inversión que ahorrará problemas después. Son medidas sensatas. Todo parte de una idea simple: las personas mayores merecen vivir con dignidad. No pedimos privilegios, sino igualdad de oportunidades. Y confío en que, mostrando las necesidades reales con datos y proponiendo soluciones prácticas, lograremos cambios importantes en estos seis años.

- ¿Cómo es la relación con la Generalitat?

- La relación es buena. De hecho tres directores generales (Sanidad, Transportes y Mayores) son miembros del Consejo. No obstante realizaremos reuniones con más consellerias para presentar propuestas. La clave es que nos conozcan en persona.

- Si pudiera pedir tres deseos para su mandato, ¿cuáles serían?

- Erradicar la discriminación por edad, servicios de calidad para mayores, con dignidad salarial para trabajadores y que la sociedad vea a los mayores como ciudadanos activos.

- ¿Y un mensaje para los mayores valencianos?

- Que no tiren la toalla. Somos tan válidos como cualquier otra persona, sin importar la edad. En el Consejo somos todos mayores y trabajamos gratis por ellos. ¡Que exijan sus derechos! Con pragmatismo y voluntad dialogante, García-Merita aspira a convertir al Consejo en un referente. Su lucha contra estereotipos y su enfoque en soluciones prácticas (como auditar la soledad o fiscalizar leyes) dibujan un mandato tan técnico como transformador.