María José Silvestre, la valenciana que va a por 9 récords del mundo antes de cumplir los 60 años

María José Silvestre no quiere ser un ejemplo. Lo es. Y un referente del ciclismo valenciano al más alto nivel a punto de cumplir 60 ... años. ¿Piensa en la jubilación? Ante esa pregunta, sonrisa y respuesta concisa pero contundente: «No». Regenta 'Clcles Silvestre', la tienda de bicicletas en su Bocairent natal que fundó su padre y que ella recibió de manos de su padre. Por lo tanto, es un negocio familiar de tercera generación. La dura jornada laboral de uno de los millones de autónomos españoles le da para prepararse para uno de los retos de su vida: establecer nueve récords del mundo como ultracilista, en la modalidad de gravel. El principal, el de 24 horas.

Además ha pedido a la WUCA, la asociación estadounidense que regula el ultraciclismo a nivel mundial, los de 6 y 12 horas, los de 200, 300 y 400 kilómetros, y los de 100, 200 y 300 millas. La cita es entre las 11 horas del 24 de mayo y el 25 de ese mismo mes. Será el enésimo desafío de María José Silvestre, que se enamoró de las modalidades de larga distancia sobre la bicicleta hace ya más de una década. Fue a raíz de una prueba de 24 horas celebrada en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste por parte de Nacho Santos. El speaker de pruebas de motor, entre muchas otras el GP de la Comunitat de MotoGP, es ahora su responsable de comunicación y mucho más en un equipo de 9 personas que han acompañado a la valenciana a ser la primera mujer en ganar las 24 horas de Paul Ricard y la primera española en vencer en las de Le Mans.

Estas son las victorias más destacables de un palmarés excelso, que han llevado a María José Silvestre a ser respetada por ultraciclistas más jóvenes que ella. Es un referente y aspira a serlo ahora en el gravel: será la primera en establecer récords del mundo que en el futuro asaltarán algunas de sus rivales. El desafío se ha preparado con esmero, mientras la valenciana sigue entrenándose a consciencia: «Hay veces que hago tres sesiones al día. El despertador suena a las 6 y hago dos horas de bicicleta. Luego desayuno y abro la tienda. A mediodía ruedo otras dos horas y después, cuando cierro por la tarde, otra vez. A veces esa sesión es en el gimnasio».

Atrás quedaron los años en los que la conocían los trabajadores de recogida de la basura. «Ahora ya no lo hago por seguridad», reconoce: «Al principio tenía que acostumbrar a mi organismo, autoconvencerse de que era capaz de afrontar pruebas de larga distancia». Y ella rodaba por las carreteras de Bocairent en plena madrugada y con un frontal para poder iluminar el asfalto. Después de una década de experiencia se conoce a la perfección, igual que al resto de un equipo que muchas de sus rivales elogian, comparándolo con el de escuderías de élite de motociclismo o automovilismo.

Escuchar a María José Silvestre es asistir a una master class. Lo tiene todo pensado al detalle. «En este tipo de carreras el 80% es el aspecto mental», señala cuando explica que trabaja con Germán Belda, psicólogo del femenino del Valencia CF. Tiene calculado beber un bidón de 500 a la hora, y comer cada 30 minutos, bocadillos de pan de leche salados o dulces: «Hay que compaginar, ambos son necesarios». También está calculada, por ejemplo, la duración del GPS: «Tengo batería externa, no duraría todo el reto».

También la música, que se difundirá por altavoces durante el día en el circuito de 1.407 metros, en un terreno de Bocairent, y que ha sido homologado por los jueces de la WUCA. «De noche la pararemos para no molestar a los vecinos, pero yo llevaré auriculares», matiza. En la presentación del reto del récord del mundo le preguntaron si se había planteado elaborar una lista de Spotify para que pudieran escucharla los seguidores del evento. «No des ideas», comentó de broma y con una sonrisa Nacho Santos.

A María José Silvestre es complicado seguirle el ritmo. No la han parado ni unas llagas. Por eso le han confeccionado un sillín a medida. Y la bicicleta de gravel, ideal para su estatura de 157 metros. Todo llegado desde Estados Unidos a tiempo para que asalte los récords del mundo el último fin de semana de mayo. Después, en principio, se va a tomar un descanso, aunque avisa: «Depende del resultado».

No se crean que se refiere a que si van bien las cosas aprovechará el buen estado de forma y el aire a favor para afrontar otro reto. No. María José Silvestre se plantea otro objetivo en el caso de que el intento de establecer un primer récord mundial de 24 horas en gravel salga mal. «Si veo que me sale un resultado fatal, pues igual, pero la idea sí que es descansar en lo que queda de 2025». ¿Y de cara al futuro? Esa ya es otra historia.

«Estoy en un mundo que me apasiona», afirma. Por eso se plantea la nueva década, cuando cumpla los 60 años, en el ciclismo. Primero en la tienda que heredó de su abuelo y de su padre. Y también a lomos de una bicicleta. «En la nueva década me veo haciendo récords», afirma con una sonrisa picarona. Se le nota que disfruta con su deporte, aunque admite que esta pasión le ha hecho perderse muchos momentos que ya no volverán. Reconoce que su familia así se lo ha comentado, aunque la apoya al 100% porque sabe que María José Silvestre es feliz a ritmo de pedaladas.

«La receta es la perseverancia. Aquí no te lo puedes dejar ni un momento debes ser muy disciplinado», resalta cuando se le pregunta sobre la receta de estar construyendo un palmarés envidiable en edad senior. «Yo me he dejado muchos actos y muchas cosas, incluso familiares, por poder entrenar. Hicimos un trabajo de coaching y lo pregunté también a la familia. Claro, me dijeron: 'Es que te has dejado muchas cosas importantes de la familia por vivir que ya no van a volver a ocurrir'. Me apoyan porque dicen que es mi ilusión y que si yo soy feliz así, que adelante», señala María José Silvestre, a quien también mueve el deseo de ser referente: «La mayor satisfacción es demostrar a las mujeres que no por tener una cierta edad hay que apartarse del ciclismo».