Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Finalista del Desafío SantalucÍa Seniors 2025, Merche Carbonell LP

La jubilada valenciana que se prepara para remar entre glaciares

Su trayectoria vital marcada por el deporte y la superación personal convierten esta aventura en un mensaje de longevidad positiva

Alejandra Carrillo

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:23

A sus 68 años, Merche Carbonell afronta un reto que pocos se atreverían a aceptar: viajar al archipiélago de Svalbard en el Ártico noruego para ... enfrentarse a una aventura extrema que combinará trekking, kayak y vela. Este lo hará como única representante valenciana en el Desafío Santalucía Seniors Ártico 2025, un proyecto que busca visibilizar la capacidad de las personas mayores para superar límites y reivindicar una vida activa, saludable y llena de aprendizajes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  2. 2 Desahucio exprés en Cullera de una familia que ocupó la casa de una anciana en estado vegetativo
  3. 3 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante
  4. 4

    Alerta por polvorines en la Comunitat en tiempos de fuego
  5. 5 Ocho intoxicados por humo al prender fuego un hombre a su casa en Orriols
  6. 6

    El Valencia reorganiza su delantera
  7. 7 Las dos localidades de la Comunitat Valenciana que han dormido a 10 grados este miércoles de agosto
  8. 8 Muere un diputado de 30 años dentro del Parlamento
  9. 9

    Torró se aferra a la primera fila en los Moros y Cristianos de Ontinyent
  10. 10

    El misterio de los pisos de lujo de Miami: el TSJ sigue sin el dinero dos años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La jubilada valenciana que se prepara para remar entre glaciares

La jubilada valenciana que se prepara para remar entre glaciares