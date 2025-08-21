La jubilada valenciana que se prepara para remar entre glaciares

A sus 68 años, Merche Carbonell afronta un reto que pocos se atreverían a aceptar: viajar al archipiélago de Svalbard en el Ártico noruego para ... enfrentarse a una aventura extrema que combinará trekking, kayak y vela. Este lo hará como única representante valenciana en el Desafío Santalucía Seniors Ártico 2025, un proyecto que busca visibilizar la capacidad de las personas mayores para superar límites y reivindicar una vida activa, saludable y llena de aprendizajes.

Vecina de Gandía, Carbonell dedicó 34 años de su vida profesional al deporte desde dentro de la administración local, como técnica de deportes del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna. Sin embargo, su relación con la actividad física nunca se limitó al ámbito laboral: el deporte es, en sus propias palabras, su «gran pasión» y la manera de entender la vida. LAS PROVINCIAS ha podido entrevistar a la que representará a la Comunitat. Ella asegura que está «super ilusionada y super agradecida» y añade: «Me siento super preparada para esta aventura».

Lo demuestran las pruebas que ha afrontado en los últimos años: carreras de montaña, trails, retos de 100 kilómetros, natación, yoga, taichí y marcha nórdica. «He hecho muchos retos pero siempre he sido anónima. He sido pionera en muchos desafíos como las carreras de montaña y los 90 km», recuerda. Su trayectoria se enmarca en una historia de superación, tras haber dejado atrás un cáncer en 2001 que le obligó a reinventarse y que, lejos de frenarla, se convirtió en un motor para vivir con más intensidad. «El reto en el que más me emociona haber participado es el reto solidario por las víctimas del cáncer de 124 km», señala.

Hoy, jubilada y con sus dos hijos ya mayores, Merche se entrega de lleno a esa pasión, demostrando que la edad no es una barrera, sino una oportunidad para seguir explorando. «Mientras pueda yo voy a seguir haciendo lo que me hace feliz, lo que expertos llaman longevidad positiva», afirma convencida. Los cinco miembros de la expedición empezaron a entrenar tras ser seleccionados en junio y, en el caso de Merche, incluso se ha apuntado a cursos de vela, donde ha «descubierto un nuevo mundo».

El Desafío Santalucía Seniors ha recibido este año 220 candidaturas de toda España, un 57% más que en su primera edición. Tras un proceso de selección que incluyó pruebas físicas en la costa de Dénia, solo cinco finalistas fueron elegidos: dos mujeres y tres hombres de entre 65 y 69 años, cada uno con trayectorias vitales distintas, pero unidos por su compromiso con la actividad y el espíritu de superación. Entre ellos, Merche Carbonell es la única representante valenciana y una de las voces femeninas de la expedición. La acompañarán Bernardo Negueruela (Palencia), Esther Aristieta (Irún), Amelia Lerma (Sevilla) y Jesús Torres (Madrid).

El reto comenzará el próximo 25 de agosto, cuando el grupo se embarque en Longyearbyen, la capital de Svalbard, a apenas 600 millas del Polo Norte. Durante dos semanas se enfrentarán a navegaciones entre glaciares, travesías en kayak entre icebergs y trekkings por tundras árticas. La expedición alcanzará la latitud 80ºN, límite natural antes de adentrarse en la banquisa polar, y recorrerá enclaves históricos como Pyramiden o Danskoeya, escenario de expediciones legendarias hacia el Polo.

El equipo estará acompañado por expertos en navegación en aguas polares, montañismo y rescate, pero serán los propios seniors quienes deberán demostrar resistencia física, cohesión como grupo y capacidad psicológica para afrontar las condiciones extremas.

Para Carbonell, esta aventura es mucho más que un viaje personal. Representa un mensaje colectivo: demostrar que la edad no es sinónimo de limitación, sino de experiencia y fortaleza. «Yo quiero llegar joven a la muerte», reflexiona, convencida de que lo que le mueve es esa vitalidad que no entiende de años. También subraya la importancia de su tierra: «Siento un orgullo inmenso al poder representar a la terreta, que es lo que más quiero. Me gustaría que todos los valencianos pudieran ver lo que he conseguido, porque si yo lo he hecho ellos también pueden».

Además, su participación tiene un matiz especial para la Comunitat Valenciana. Desde Gandía, llevará al Ártico no solo su espíritu deportivo, sino también el orgullo de toda una tierra acostumbrada a mirar al Mediterráneo y que ahora verá a una de sus vecinas remar entre icebergs y caminar sobre tundras heladas.

La historia de Merche Carbonell interpela tanto a las personas de su generación como a las más jóvenes. A los mayores, porque demuestra que es posible seguir soñando y cumpliendo retos a cualquier edad. A los jóvenes, porque les recuerda que la vitalidad no se mide en años, sino en actitud. En septiembre, cuando regrese de Svalbard, volverá a Gandía con nuevas historias de superación que sumar a su ya intensa trayectoria.