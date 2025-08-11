Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maratón de Nueva York. Reuters

El calendario nacional e internacional de Maratones durante el verano 2025: de San Francisco a Formentera

Consulta aquí las carreras que se pueden realizar durante los meses de junio y julio

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 01:12

El maratón es un deporte que se puede practicar durante todo el año. Para aquellos que lo hacen, es una hazaña. Una prueba dificil y exigente, que requiere una preparación intensa durante varios s. Ahora bien, no hace falta ser un deportista de élite. Existen tantas razones para participar en un maratón como perfiles de deportistas.

España es una de las grandes cunas de esta disciplina. Grandes escenarios como Valencia, Madrid o Barcelona son muy apreciados dentro del circuito. Pero infinidad de ciudades y países por todo el mundo cuentan con su propia prueba, desde lugares como San Francisco o Río de Janeiro hasta Zimbabue o la ciudad de Tromso en Noruega.

El circuito español de carreras de 42k en asfalto se toma un descanso hasta el mes de octubre cuando reanuda con la Maratón de Logroño.

Los meses de verano son un gran momento para viajar por el mundo y disfrutar de hacer deporte en un paisaje diferente. Este es el calendario de maratones desde finales de mayo hasta julio:

Maratón (42k)

Domingo 25 de mayo. Maratón de Edimburgo (Escocia).

Sábado 31 de mayo. Maratón Nocturno de Luxemburgo.

Sábado 31 de mayo. Maratón de Estocolmo (Suecia).

Domingo 1 de junio. Rock'n'Roll San Diego Marathon (California, EE. UU.)

Domingo 1 de junio. Maratón de Cork (Irlanda).

Sábado 21 de junio. Maratón de Media Noche (Tromso, Noruega).

Domingo 22 de junio. Maratón de Río de Janeiro (Brasil).

Domingo 6 de julio. Victoria Falls Marathon (Zimbabue).

Domingo 27 de julio. Maratón de San Francisco (EE. UU.).

Maratón de montaña (Trail)

Sábado 24 de mayo. Maratón de montaña. Trails Denes de Morella (Valencia).

Sábado 24 de mayo. Maratón de montaña. Runthrough Trails Girona.

Domingo 25 de mayo. Maratón de montaña. Zegama-Aizkorri (Guipúzcoa).

Sábado 7 de junio. Euskal Herria Mendi Erronka (Navarra).

Sábado 7 de junio. Formentera Trail 21.1 (El Pilar de la Mola).

Domingo 8 de junio. Molló Trail (Girona).

Sábado 14 de junio. Maratón Alpino Madrileño (Cercedilla).

Sabado 14 de junio. Travesera Integral Picos de Europa (Asturias).

Sábado 14 de junio. Lles Xtrail (Lles de Cerdenya, Lleida).

Domingo 15 de junio. Maratón Alpino Madrileño (Cercedilla).

Sábado 28 de junio. GTPE – Picos de Europa (Asturias)

Viernes 11 de julio. Marimurumendi Marathon (Guipúzcoa).

Jueves 17 de julio. Gran Trail Aneto-Posets (Huesca).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta es hijo de un exconseller de Hacienda
  2. 2

    Las fisuras en el robo del reloj de Calatrava
  3. 3

    La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada
  4. 4 La localidad valenciana que ha dormido este domingo a 8 grados en pleno agosto
  5. 5 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta en Requena es hijo de un exconseller de Hacienda
  6. 6 Una brillante bola de fuego cruza el cielo de Valencia a miles de kilómetros por hora
  7. 7 Virus chikungunya: qué es, cuáles son los síntomas y el tratamiento
  8. 8 Detenido un hombre tras agredir a su mujer en una habitación de un hotel de Valencia
  9. 9 Rescatan en helicóptero a una menor de 16 años tras desplomarse y no recuperar la conciencia en la Sierra de Mariola
  10. 10 Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy domingo, 10 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El calendario nacional e internacional de Maratones durante el verano 2025: de San Francisco a Formentera

El calendario nacional e internacional de Maratones durante el verano 2025: de San Francisco a Formentera