El calendario nacional e internacional de Maratones durante el verano 2025: de San Francisco a Formentera Consulta aquí las carreras que se pueden realizar durante los meses de junio y julio

Mario Lahoz Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 01:12 Comenta Compartir

El maratón es un deporte que se puede practicar durante todo el año. Para aquellos que lo hacen, es una hazaña. Una prueba dificil y exigente, que requiere una preparación intensa durante varios s. Ahora bien, no hace falta ser un deportista de élite. Existen tantas razones para participar en un maratón como perfiles de deportistas.

España es una de las grandes cunas de esta disciplina. Grandes escenarios como Valencia, Madrid o Barcelona son muy apreciados dentro del circuito. Pero infinidad de ciudades y países por todo el mundo cuentan con su propia prueba, desde lugares como San Francisco o Río de Janeiro hasta Zimbabue o la ciudad de Tromso en Noruega.

El circuito español de carreras de 42k en asfalto se toma un descanso hasta el mes de octubre cuando reanuda con la Maratón de Logroño.

Los meses de verano son un gran momento para viajar por el mundo y disfrutar de hacer deporte en un paisaje diferente. Este es el calendario de maratones desde finales de mayo hasta julio:

Maratón (42k)

Domingo 25 de mayo. Maratón de Edimburgo (Escocia).

Sábado 31 de mayo. Maratón Nocturno de Luxemburgo.

Sábado 31 de mayo. Maratón de Estocolmo (Suecia).

Domingo 1 de junio. Rock'n'Roll San Diego Marathon (California, EE. UU.)

Domingo 1 de junio. Maratón de Cork (Irlanda).

Sábado 21 de junio. Maratón de Media Noche (Tromso, Noruega).

Domingo 22 de junio. Maratón de Río de Janeiro (Brasil).

Domingo 6 de julio. Victoria Falls Marathon (Zimbabue).

Domingo 27 de julio. Maratón de San Francisco (EE. UU.).

Maratón de montaña (Trail)

Sábado 24 de mayo. Maratón de montaña. Trails Denes de Morella (Valencia).

Sábado 24 de mayo. Maratón de montaña. Runthrough Trails Girona.

Domingo 25 de mayo. Maratón de montaña. Zegama-Aizkorri (Guipúzcoa).

Sábado 7 de junio. Euskal Herria Mendi Erronka (Navarra).

Sábado 7 de junio. Formentera Trail 21.1 (El Pilar de la Mola).

Domingo 8 de junio. Molló Trail (Girona).

Sábado 14 de junio. Maratón Alpino Madrileño (Cercedilla).

Sabado 14 de junio. Travesera Integral Picos de Europa (Asturias).

Sábado 14 de junio. Lles Xtrail (Lles de Cerdenya, Lleida).

Domingo 15 de junio. Maratón Alpino Madrileño (Cercedilla).

Sábado 28 de junio. GTPE – Picos de Europa (Asturias)

Viernes 11 de julio. Marimurumendi Marathon (Guipúzcoa).

Jueves 17 de julio. Gran Trail Aneto-Posets (Huesca).

Temas

Maratones

Suecia