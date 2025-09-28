Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Sáez (izquierda) junto a uno de sus compañeros de piso.

Compartir vivienda en la tercera edad: una alternativa contra la soledad y la exclusión

'Hogares Compartidos' extiende su experiencia en la capital al ámbito rural con Montesa como municipio elegido

B. González

Xàtiva

Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:15

Una decena de personas han respondido al llamamiento que hace una semana realizaba la oenegé valenciana Hogares Compartidos. Buscaba mayores de 60 años que quisieran ... compartir piso y, en concreto, en Montesa, un municipio del interior de la provincia de Valencia, en la comarca de la Costera.

