Compartir vivienda en la tercera edad: una alternativa contra la soledad y la exclusión

Una decena de personas han respondido al llamamiento que hace una semana realizaba la oenegé valenciana Hogares Compartidos. Buscaba mayores de 60 años que quisieran ... compartir piso y, en concreto, en Montesa, un municipio del interior de la provincia de Valencia, en la comarca de la Costera.

Una respuesta que no sorprende a la asociación que lleva 12 años ofreciendo a los mayores una vivienda, a la que no pueden acceder en el mercado inmobiliario por motivos económicos pero también por el edadismo que afecta a los mayores en todos los ámbitos. También lo hacen como respuesta a uno de los grandes problemas de esta etapa vital: la soledad no deseada.

Tal es la situación, que al año reciben hasta 400 solicitudes de mayores. Eso sólo en la capital, en Valencia, donde cuenta con 15 pisos y un total de 60 personas alojadas. Dadas las dificultades que están teniendo para encontrar a personas propietarias dispuestas a alquilarles, por primera vez, han querido apostar por el medio rural y ha sido en Montesa donde se les ha presentado la oportunidad de contar con una vivienda con cuatro plazas.

Desde la oenegé reconocen que los mayores que contactan con ellos prefieren vivir en Valencia por el tema de los amigos, la familia o porque les cuesta cambiar de médico, por eso buscan a personas que quieran una alternativa: «gente que busque la tranquilidad, una vida más saludable y también más económica», explica Amparo Azcutia Vilar, cofundadora de la ONG Hogares compartidos.

Amparo recuerda que el perfil de personas a las que ayudan es tener más de 60 años, una pensión de menos de 1.000 euros, sin vivienda propia, también personas que han vivido una vida holgada y que ahora, por circunstancias de la vida, tienen que acudir a estos recursos.

«No sólo pretendemos darle alojamiento, sino también calidad de vida, para que, una vez que tienen sus necesidades cubiertas, puedan dedicarse a cuidarse y a formarse y a desarrollar sus aficiones», explica.

Para el hogar de Montesa ya cuentan con una persona que les ha confirmado que está dispuesta a vivir allí. Ahora, con el resto de candidatos interesados se seleccionará a sus tres compañeros o compañeras de piso. «El equipo técnico de Hogares Compartidos, junto con la persona que ha sido la primera en dar el paso llevamos a cabo el proceso de selección porque no todos están preparados o son los adecuados para compartir la vivienda», subraya Azcutia.

Y es que la persona que la asociación crea grupos de convivencia «sanos, colaborativos, que se involucren y que no utilicen su habitación como un búnker, sino que haya una verdadera convivencia y que sea un grupo de autoapoyo».

Desde Hogares Compartidos han contactado con colectivos y entidades de Xàtiva, como capital de la comarca, entre ellas la oficina Xaloc, de la Mancomunitat la Costera-Canal donde cuenta con demanda de vivienda social, por si alguna persona solicitante está interesada.

José Sáez tiene 79 años y es uno de los mayores que comparte piso en Valencia desde hace 7 años. Asegura que está encantado. «La convivencia es muy buena. Cada uno hace su vida, se va con sus amistades y algunas veces comemos juntos», asegura.

Explica que los cuatro son muy diferentes, pero que la base de la convivencia es el respeto y también saber adaptarse. «Ninguno nos sentimos solos e incluso estamos pendientes unos de otros. He estado unos días en el hospital y me han acompañado, se han preocupado por mí», subraya.

Ampliar José Sáez, cocinando en la vivienda y abajo, con su compañero. LP

Insiste en que vivir solo es imposible económicamente por la pensión que percibe, además de lo difícil, por su edad, que le alquilen algo. Aportan sólo un 35% de su pensión a la asociación y pagan a medias los gastos de limpieza y demás necesidades de la vivienda. «Y nos queda para nuestros gastos», asegura.

Subraya la labor que desde esta oenegé está realizando porque además, apunta, «hay voluntarios que os hacen la vida muy agradable». Eso sí, pide a la sociedad y a las administraciones que se impliquen para que se faciliten viviendas porque son muchas las personas mayores que están en emergencia habitacional.