Por qué se calienta el cargador del móvil y cómo solucionar el problema

En los últimos años, los teléfonos móviles han evolucionado hasta convertirse en auténticas herramientas multifuncionales, capaces de gestionar desde la comunicación hasta el entretenimiento, el trabajo o incluso la domótica del hogar. Sin embargo, a medida que estos dispositivos se hacen más potentes, también lo hacen los accesorios que los acompañan, especialmente los cargadores. Por ello es habitual que muchas personas se pregunten por qué su cargador se calienta durante el proceso de carga, si esto es normal o si puede llegar a suponer un riesgo para el teléfono o para la seguridad del hogar.

Aunque cierto nivel de calentamiento es habitual en cualquier dispositivo que manipula corriente eléctrica, un exceso de temperatura puede ser indicativo de un problema técnico o de un uso inadecuado. Conocer las causas detrás de este fenómeno es clave para prevenir daños y alargar la vida útil tanto del cargador como del propio móvil.

Entonces, ¿es normal que se caliente el cargador del móvil? Sí, hasta cierto punto. Todos los cargadores generan calor cuando convierten la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua, que es la que utilizan los dispositivos móviles. Este proceso de conversión implica una pérdida de energía en forma de calor, algo completamente normal y previsto por los fabricantes.

Sin embargo, el problema surge cuando ese calor es excesivo o persistente. Si el cargador alcanza temperaturas muy elevadas al tacto, si huele a quemado o si el proceso de carga se interrumpe de forma inesperada, podría estar ocurriendo algo más grave.

Principales causas del sobrecalentamiento

- Uso de cargadores no originales o de baja calidad. Uno de los motivos más frecuentes del calentamiento excesivo es el uso de cargadores genéricos que no cumplen con los estándares de seguridad. Estos cargadores, muchas veces más baratos, no incorporan sistemas de protección contra el sobrecalentamiento o el sobrevoltaje, lo que puede suponer un riesgo tanto para el dispositivo como para el entorno.

- Cables dañados o incompatibles. Aunque parezcan un componente secundario, los cables también desempeñan un papel clave. Un cable deteriorado, mal aislado o de menor capacidad que la necesaria puede hacer que el cargador trabaje en exceso para compensar la pérdida de energía, generando calor adicional.

- Cargar el móvil mientras se utiliza intensamente. Usar el móvil mientras se carga, especialmente para jugar, grabar vídeos o realizar videollamadas, puede generar una doble fuente de calor: el propio dispositivo y el cargador. Esta práctica obliga al cargador a suministrar energía sin pausa, acelerando el calentamiento.

- Ambientes calurosos o con mala ventilación. La temperatura ambiente influye. Cargar el móvil sobre superficies blandas (como una cama o un sofá) o en lugares cerrados puede impedir la correcta disipación del calor.

- Problemas internos en el propio cargador o móvil. Si el cargador ha sufrido golpes, está envejecido o el teléfono tiene una batería en mal estado, ambos factores pueden provocar una carga ineficiente y un sobrecalentamiento.

Cómo solucionar el problema

Aunque el calentamiento del cargador puede deberse a múltiples factores, en la mayoría de los casos es posible reducir o incluso evitar este problema con unos cuantos hábitos sencillos. Adoptar ciertas precauciones y conocer el estado real de los accesorios que utilizamos a diario puede marcar la diferencia entre una carga segura y un fallo prematuro del equipo.

Estas son algunas recomendaciones clave para mantener a raya el exceso de calor:

- Usar cargadores y cables certificados. Es recomendable utilizar el cargador original del fabricante o, al menos, uno de una marca reconocida con certificación CE y protecciones integradas.

- Evitar el uso del móvil durante la carga. Siempre que sea posible, conviene dejar el teléfono en reposo mientras se está cargando. Si no se puede evitar, al menos reducir el brillo de pantalla o cerrar las aplicaciones en segundo plano.

- Elegir superficies adecuadas. Colocar el móvil y el cargador sobre superficies duras y planas ayuda a disipar el calor de forma más eficaz.

- No cargar el móvil toda la noche. Aunque muchos móviles modernos tienen sistemas que detienen la carga al llegar al 100 %, es mejor evitar dejarlo enchufado durante demasiadas horas, ya que puede mantener el cargador activo más tiempo del necesario.

- Revisar el estado del cable y el cargador. Si se detectan signos de desgaste, cables pelados o conectores deformados, lo más recomendable es sustituirlos de inmediato.

Si el cargador sigue calentándose de forma exagerada tras seguir estas recomendaciones, o si se observa que la batería del móvil se descarga rápidamente, se hincha o genera calor incluso en reposo, lo ideal es acudir a un servicio técnico. Puede tratarse de una avería en el propio dispositivo, y continuar utilizándolo podría agravar el problema o derivar en un fallo mayor.

