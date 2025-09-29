Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 19 municipios las cancelan
Los 3.650 kilos de cocaína registrados por la Policía Nacional. P. N.

Cae en Galicia una red de narcos que fingieron ser peregrinos tras descargar 3,6 toneladas de cocaína

La Policía Nacional y la DEA desarticulan una red que usaba talleres náuticos como tapadera y trató de huir tras descargar la droga en la playa de Niñeiriños

Miguel G. Casallo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:51

La Policía Nacional, en colaboración con la DEA estadounidense, ha desarticulado una organización criminal asentada en Galicia que introdujo 3.650 kilos de cocaína a través de un semisumergible en la costa coruñesa. La Operación Saona se ha saldado con 14 detenidos, de los cuales 12 permanecen en prisión provisional acusados de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó en agosto, cuando los agentes detectaron en Outes (A Coruña) una estructura dedicada al narcotráfico. La red había creado talleres y empresas de venta y reparación de equipos náuticos como fachada para blanquear su actividad, además de contar con embarcaciones adaptadas con motores de gran potencia.

El punto decisivo llegó el 13 de septiembre, cuando varias lanchas zarparon del puerto de O Freixo. Esa madrugada, en la playa de Niñeiriños, los agentes sorprendieron a los narcos cargando fardos de cocaína en todoterrenos con remolques. Uno de ellos volcó y dejó al descubierto parte del alijo, mientras que el resto apareció al amanecer bajo una lona.

Los tres tripulantes del semisumergible, un colombiano y dos ecuatorianos, intentaron escapar disfrazando su llegada como si fueran peregrinos del Camino de Santiago, con la ropa empapada, pero fueron capturados cuando huían en taxi.

La operación incluyó 18 registros en las comarcas de Barbanza y O Salnés, con la incautación de 54.680 euros en efectivo, dos embarcaciones, cinco vehículos, un remolque, decenas de teléfonos y documentación.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, aseguró que la actuación manda «un mensaje muy claro» a las organizaciones: «Galicia no es ni será refugio para el narcotráfico». Las autoridades destacan que se trata de una de las mayores incautaciones de cocaína en tierra en la comunidad, algo inusual en este tipo de operaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  2. 2 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  3. 3 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  4. 4 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  5. 5 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 19 municipios las cancelan
  6. 6 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  7. 7 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  8. 8 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 19 municipios las cancelan
  9. 9 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  10. 10 La zona dana resiste: Manises, Aldaia y Pedralba, las localidades más afectadas por el momento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cae en Galicia una red de narcos que fingieron ser peregrinos tras descargar 3,6 toneladas de cocaína

Cae en Galicia una red de narcos que fingieron ser peregrinos tras descargar 3,6 toneladas de cocaína