Bolsitas de nicotina en una imagen de archivo. ADOBE STOCK

Bolsas de cafeína para 'chutarse', la nueva moda adolescente que inquieta a los expertos: «Pueden acabar en Urgencias»

Están diseñadas para colocarse entre el labio y la encía ofreciendo un efecto de euforia inmediato

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 01:02

El aumento de su consumo ha encendido las alarmas de los expertos en salud. La popularidad de las bolsas de cafeína se extiende como la pólvora entre los jóvenes estadounidenses que buscan una inyección rápida de energía. No son una droga. De hecho, se anuncian como el antídoto «para gamers o jugadores, para la vida nocturna, para atletas o estudiantes».

Detrás de su atractivo y apariencia inofensiva, los riesgos para la salud que puede acarrear son reales. Los expertos explican que estas bolsitas parecidas a las de té pero diseñadas para colocarse entre el labio y la encía, liberan cafeína directamente al torrente sanguíneo, ofreciendo un efecto casi inmediato.

Con un precio de entre 3.50 y 5 euros, su contenido en cafeína oscila entre los 40 miligramos y los 100 mg. «Los jóvenes tienen menos tolerancia a la cafeína y existe la posibilidad de que acaben en urgencias si consumen demasiada», advierte el doctor Rob van Dam, de la Universidad George Washington. Pero la preocupación no se limita al contenido de cafeína.

En muchas ocasiones, estas bolsitas incluyen también taurina, magnesio y otros minerales. Algunos usuarios incluso presumen en Internet de usar dos bolsitas al mismo tiempo para experimentar una sensación de «euforia». Los expertos en salud pública temen que esta moda pueda convertirse en una puerta de entrada a otros estimulantes como las bolsitas de nicotina o snus.

La autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomienda no superar los 3 mg de cafeína por kilo de peso corporal en niños y adolescentes. En lugar de recurrir a estos productos, los expertos aconsejan fomentar hábitos saludables para aumentar energía, como realizar comidas regulares, hidratación adecuada y una dieta rica en nutrientes.

