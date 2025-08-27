Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El aula de la UPV, después de la reforma con criterios Well LP

La vuelta a clase menos dura de la UPV: un aula que genera bienestar para que los alumnos estudien mejor

La Politécnica implanta la primera clase de España que optimiza elementos de arquitectura e interiorismo para que los estudiantes estén cómodos y aprendan mejor

M. Hortelano

M. Hortelano

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:01

La vuelta a las clases, este otoño, será menos dura para algunos de los alumnos de la Universitat Politècnica de València (UPV), que estrenarán una ... instalación pionera en España, para la que la universidad ha pensado, precisamente, en quienes la van a habitar la mayor parte del tiempo: los estudiantes y sus profesores. Y es que el aula del futuro ya es presente en esta universidad pública valenciana. En concreto, en un espacio de la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, que ha sido proyectada bajo los estándares de la arquitectura WELL, de la mano de la arquitecta de CU4 estudio Anna Ferrer, junto al equipo del Laboratorio de Neuroarquitectura de la universidad.

