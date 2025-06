¿Puedo usar la crema solar del año pasado?: cómo saber si un cosmético está caducado

M. Hortelano Valencia Lunes, 16 de junio 2025, 00:15 Comenta Compartir

Con la llegada de la temporada de verano comienza también la época en la que pasamos más tiempo al aire libre. Playas y piscinas se convertirán en los mejores aliados para sofocar las altas temperaturas que amenaza con traer la estación más cálida. Y en ellas, vestiremos por primera vez bañadores y bikinis, dejando buena parte de nuestra piel a la vista y expuesta a los rayos del sol. Y ese primer día de baño puede que no hayamos caído en renovar ese neceser con cremas solares que todos tenemos en la bolsa de la playa. Llegados a ese punto de enfrentarnos por primera vez al bote de protección solar del año pasado, puede surgirnos una preguna. ¿Se puede usar o habrá caducado? Incluso podemos dudar de si habrá perdido efectividad y nos hará quemarnos al sol.

Para salir de dudas, la respuesta la tiene el propio cosmético, en la parte trasera del frasco o envase. En concreto, si nos fijamos, junto a los ingredientes que la forman, los datos de la empresa que la fabrican o las instrucciones, aparece un simbolito con forma de tarro de crema con la tapa abierta. Se trata del PAO, que son las siglas en inglés de Period After Opening (periodo de tiempo una vez abierto). El numerito del interior del dibujo, que suele ser un 6 o un 12, indica el número de meses que el cosmético mantendrá sus propiedades, una vez abierto. Es decir. Si compraste el solar en agosto del año pasado, lo utilizaste en tus vacaciones y lo has mantenido en la bolsa todo este tiempo, puedes usarlo hasta este agosto, si en el tarrito de la parte trasera pone un 12. Porque la caducidad de tu crema sería de un año desde que la utilizaste por primera vez. Además, el símbolo PAO deberá estar impreso tanto en el embalaje original del producto como en el envase de la crema.

Ampliar Reloj de arena y tarrito que indica la caducidad de las cremas LP

Pero, ¿qué pasa si el cosmético no está abierto? Pues la respuesta también es sencilla. Todos los productos llevan una fecha de uso. En algunos envases, incluso se representa con el dibujo de un reloj de arena, que marca la caducidad. El reloj puede indicarnos el lugar del envase en el que el fabricante ha puesto el número de lote y su caducidad. Y ahí es donde veremos una fecha con mes y año que nos indicará cuándo expira nuestro producto aunque no lo hayamos abierto. Porque no haberlo estrenado no quiere decir que vaya a mantenerse estable de manera indefinida.

Las cremas cuentan con una vida útil bastante larga, gracias a los conservantes que les impiden la aparición de microorganismos o bacterias, que proliferan con normalidad en el ambiente y pueden deteriorar el producto. Por eso conocer su caducidad es importante. De todos modos, hay otros signos que nos pueden hacer sospechar de que un cosmético no está en buen estado si se ha borrado su fecha. Normalmente, se producen cambios en la textura, se oscurece porque se oxida, o separa sus texturas. También el olor puede ser un aviso de que es mejor desechar el producto. En cualwuier caso, los efectos que podría provocar una crema en mal estado se relacionan con alergias, manchas o pérdida de efectividad.

