LAS PROVINCIAS estrena 'Vivir bien', un espacio lleno de hábitos saludables para aumentar el bienestar

¿Qué es vivir bien? Es una de las preguntas del millón; el objetivo perseguido por todos. La respuesta no es única ni sencilla, pero, en esencia, vivir bien puede tener mucho que ver con la salud, la situación económica, la carga de trabajo acumulada, una buena alimentación y una baja carga mental. En otros casos, vivir bien tiene más que ver con el disfrute, con el hedonismo. Aunque no es una magnitud cuantificable. O al menos, no exacta. Pero sí estudiada por la ciencia, que trata desde todas sus perspectivas a brindarnos información útil en este sentido. Y hay ya una mayoría cada vez menos silenciosa que ha empezado a implantar hábitos de vida saludable para tratar de mejorar su día a día. Desde prestar atención a nuestras rutinas de sueño, a nuestra alimentación de manera más consciente, conocer los rirtmos circadianos y la influencia de la luz en nuestro día a día, o la importancia del deporte para la salud. Pero también el autocuidado, la salud mental, la sostenibilidad o las rutinas de cuidado. Todo suma para sentirse mejor.

Por eso, en LAS PROVINCIAS queremos abrir esta pequeña ventana al mundo del bienestar. Siendo conscientes de que para cada uno de vosotros, vivir bien y estar bien supone cosas distintas. Diferentes caminos para llegar a un mismo estado. Así que, a partir de ahora, abordaremos de manera regular cada semana temas muy diversos para intentar ayudarte a vivir mejor. Hablaremos de bienestar, de alimentación, de tecnología que mejora nuestras vidas, de cosmética, de sueño, de salud, de deporte o de crecimiento personal. Cada pequeño gesto puede ayudar a aprender a vivir bien.

Para ello, hemos creado un canal, que ya puedes encontrar en nuestra web, en el que diariamente iremos creando contenidos relacionados con todos estos temas. Noticias y reportajes que se sumarán, además, a nuestra newsletter de buenas noticias, LOS BUENOS DÍAS, que diariamente ofrecen contenidos en audio relacionados con descubrimientos científicos, salud, sociedad, educación y noticias curiosas. Siempre, desde un prisma positivo, para evitar sobresaltos.

Además, completaremos la oferta de bienestar con una newsletter semanal bajo el título de VIVIR BIEN, en la que te ofreceremos todos estos contenidos en cartas más personalizadas, con un tono más cercano y directo. Hablaremos de tendencias, de prácticas sencillas que te pueden ayudar a vivir mejor, de trucos, de consejos y de historias que ya han brindado bienestar a otras personas. Todo, desde el rigor. No habrá remedios milagrosos, sino píldoras para ayudarte a vivir bien. Así que esperamos que a partir de ahora nos acompañes cada semana.