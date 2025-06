Noches tropicales en Valencia: estas sábanas frescas te ayudarán a dormir mejor

M. Hortelano Valencia Domingo, 15 de junio 2025, 00:02 Comenta Compartir

Las primeras noches tropicales han llegado a Valencia antes de que lo haga el propio verano. Se trata de las veladas en las que el termómetro no logra bajar de los 20 grados, lo que provoca, entre otras cosas, dificultades para conciliar el sueño. Y ahí, además del ventilador de techo, que se ha convertido en pieza indispensable de las alcobas, cobra muchísima importancia la ropa de cama. Las sábanas pueden ayudarnos a pasar una mejor noche, dependiendo de los materiales de los que estén hechas. No sólo por que nos puedan dar calor, sino porque recojan demasiado la humedad y no traspiren bien, lo que aumenta nuestra sensación de calor nocturno. Y dada la importancia de un buen descanso para nuestro bienestar diario, saber elegir unas buenas sábanas supone un gesto sencillo que puede traernos beneficios.

¿Qué hace que un tejido sea más fresco?

La frescura de un tejido viene determinada por varios factores. Entre ellos, su estructura, su transpiralbilidad y la capacidad de absorber la humendad. Es importante que el material del que está hecho una sábana permita el paso del aire y la humedad, para dar menos sensación de calor en las noches de verano. Tambien su capacidad de gestionar la humedad ambiental y la de nuestro cuerpo, para no retenerla. Y sobre todo, la estructura del tejido, que marcará la diferencia a la hora de dejar circular el aire.

Los fabricantes, que hoy en día se apoyan en numerosos estudios de los institutos tecnológicos del textil a la hora de mejorar los tejidos, suelen recomendar ropa de cama hecha con fibras naturales para esta época del año. Lino o algodón son los materiales más recomendados para poder conciliar mejor el sueño en las noches de verano. De hecho, una buena elección de material para las sábanas puede ayudarnos a rebajar la sensación térmica entre dos y cuatro grados.

Los materiales más recomendables contra el calor 1 Lino: En el caso del lino, tiene alta transpirabilidad y una gran capacidad de absorber y volver a liberar la humedad. Además, aporta sensación de frescura por la estructura de sus fibras. Además, se suaviza con los lavados y tiene alta durabilidad. Como parte negativa, es una tela que se arruga mucho. 2 Algodón percal: Uno de los materiales más reclamados para las sábanas, por su suavidad y frescura. Su trama es simple y firme y tiene un tacto suave. Es, además, ligero, sencillo de lavar y aporta sensación de fresco 3 Algodón orgánico: Otra fibra natural, cultivada sin pesticidas. Es similar al algodón tradicional, pero con mayor capacidad de transpiración. Es sostenible e hipoalergénico, pero su elevado precio puede ser un contra. 4 Fibra de eucalipto: Bajo el nombre comercial de Tencel, es una fibra de celulosa de eucalipto, muy suave y muy transpirable. Está concebido especialmente para climas cálidos y es un excelente termorregulador. Por contra, es algo delicado de cuidar y sólo se puede lavar en frío. 5 Satén de algodón: Con un ligamento de 4 a 1 por encima de la urdimbre (que son los hilos que van en sentido vertical por encima de la trama, que son los que lo cruzan horizontalmente), es el tejido más suave y transpirable. A diferencia del satén normal, fabricado en poliester, el de algodón peinado es más fresco y transpirable. Su suavidad, con ese brillo característico del satén, lo convierte en el material más fresco para las sábanas.

En cualquier caso, cuanto mayor sea la densidad de los hilos que componen la sábana, su calidad será mejor, pero sólo si el tejido por el que está compuesto es de fibras naturales. Si no son de tejidos naturales una alta densidad de hilos puede provocar un calor excesivo a la hora de dormir. Además, la tecnología en el descanso está en continuo desarrollo y una de las mejores innovaciones para dormir son lassábanas termorreguladoras, cuya función es absorber y ceder el calor según las necesidades ambientales. Estas sábanas proporcionan un descanso fresco durante toda la noche, independientemente de la temperatura que tenga la habitación.