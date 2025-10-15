Julio Sabio, nutricionista: «Hay un tipo de dieta que se asocia con menores síntomas de depresión y ansiedad» Más allá del chocolate: cómo una alimentación completa puede ayudar a levantar el ánimo

Mar Georga Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:18

«Somos lo que comemos». La frase concebida por el filósofo alemán Ludwig Feuerbach en su obra 'Enseñanza de la alimentación' de 1850 sigue siendo relevante. Y quizás ahora más que nunca. Estudios como el de Bizzozero-Peroni et al. (2025) demuestran que lo que comemos y ponemos en nuestro plato afecta de manera directa a nuestro estado de ánimo.

De esto mismo nos habla Julio Sabio (@juliosabionutrition en Instagram), el nutricionista deportivo que utiliza las redes sociales para ofrecer consejos sobre alimentación. En una reciente entrevista a 'La Vanguardia', el experto ha explicado que: «Varios estudios han demostrado que una dieta mediterránea se asocia con menores síntomas de depresión y ansiedad».

Alimentos como las frutas, verduras, legumbres, frutos secos y pescados -todos ellos pertenecientes a la clásica dieta mediterránea- aportan los nutrientes esenciales que necesita el cuerpo humano. «Estos ayudan al cerebro a funcionar mejor y a producir las sustancias que regulan el ánimo», destaca el nutricionista Julio Sabio. Por ello, el consejo del experto es claro y conciso: adaptar nuestro plato de comida a la dieta mediterránea.

Lo ideal es que la mitad del plato esté compuesto por verduras o ensalada; un cuarto, por cereales; y el cuarto restante, por alimentos proteicos: legumbres, pescado, carne blanca y huevos. Tampoco hay que olvidar el consumo diario de derivados lácteos (como el kéfir), de fruta (dos piezas) y de frutos secos. Por último, el experto recomienda el consumo de un poco de aceite de oliva virgen extra: «En crudo tiene algo más de antioxidantes que cuando se somete a temperatura, aunque tampoco pierde demasiados».