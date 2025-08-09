Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Diarios ilustrados y guiados 'Feel Good Journal' It´ OK Generation

El 'journaling' en Valencia: los diarios de toda la vida se reinventan

La valenciana Melany Domínguez ha creado el primer diario en castellano ilustrado, guiado y supervisado por psicólogos para escribir de manera autoconsciente

Paloma Chen

Sábado, 9 de agosto 2025, 01:09

«El 'journaling' (escribir un diario) es algo que ha estado entre nosotros toda la vida. Muchas personas han tenido de pequeñas el típico diario ... con candado. Pero ahora esta práctica ha evolucionado hasta alcanzar mucha más profundidad y se han comenzado a hacer estudios que demuestran sus beneficios para la salud mental», explica Melany Domínguez Ruiz, la joven valenciana que ha fundado la marca It´s OK Generation. A través de ella, ha creado su propio diario para dar a conocer al gran público esta práctica.

