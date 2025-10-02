Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Bonoloto de hoy miércoles: tres acertantes se reparten 180.000 euros

Cronotipos, o por qué unas personas preferimos madrugar y otras trasnochar

Nuestro cuerpo genera patrones naturales para dosificar nuestra energía y nuestro descanso

M. Hortelano

M. Hortelano

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:14

Que cada persona es única es algo más que una frase hecha. La genética así lo evidencia, pero en nuestro día a día, los niveles ... de energía y capacidad de descanso de cada uno de nosotros refuerza aún más esa tesis de exclusividad. Y ahí, cobran especial papel los cronotipos. Una suerte de patrones biológicos que regulan en qué momento del día estamos más activos o más cansados, según factores como la luz, la temperatura o la hora. Con esa información, generan un estado vital en el que unas personas se sienten más activas en las primeras horas del día y otras, sin embargo, no funcionan bien hasta entrado el día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  3. 3

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  4. 4

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  5. 5 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  6. 6

    Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro
  7. 7 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  8. 8

    Estafadores embaucan a madres de Valencia por el móvil: «Mamá, ponme 8.000 euros en el banco. Mi gestor te llama»
  9. 9

    La dana y un fondo proisraelí apuntillan el Som de la Terreta
  10. 10

    El papel residual de Tragsa el día de la dana: llevar comida al centro de Emergencias y a los bomberos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cronotipos, o por qué unas personas preferimos madrugar y otras trasnochar

Cronotipos, o por qué unas personas preferimos madrugar y otras trasnochar