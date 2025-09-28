Un bar impone a sus clientes consumir una bebida y una tapa para poder sentarse: «La empresa tiene que ser sostenible» Esta medida ha levantado mucha polémica en redes sociales

La hostelería es uno de los negocios más duros que existen. Hay que dedicarle muchas horas y en ocasiones puede ser agotador. Además, el trato con el cliente no siempre es el mejor. Parece que muchos hosteleros están cansados de que algunos consumidores utilicen sus mesas y no pidan nada. Añgunos propietarios se han puesto de acuerdo para establecer ciertas normas internas, cuyo cumplimiento parece obligado. Por ejemplo, un bar de Salamanca ha impuesto que cada cliente para poder sentarse debe pedir, al menos, bebida y tapa. Una medida que ha levantado mucha polémica en redes sociales. Tanto es así que el asunto se ha tratado en televisión.

Luis Miguel, su porpietario, ha explicado esta medida en el programa 'Vamos a ver' de Telecinco. El hostelero ha contado que esta norma se aplica siempre, hasta cuando entra en el local un grupo de más de 10 personas. Si una de ellas no quiere consumir bebida y tapa, entonces el resto de comensales deberán buscarse otro lugar para hidratarse.

Pese a que el propietario ha querido dejar claro desde el primer momento que él «no obliga a nadie», Patricia Pardo no ha estado muy de acuerdo con su visión. «Si la condición para poder sentarse es pedir una tapa y una bebida un poco obligar sí es, ¿no?», ha señalado la presentadora. Sin embargo, Luis Miguel ha recalcado que él tiene que mirar por la viabilidad de su negocio.

«Y no es todas las noches; es viernes noche y sábado noche, que es cuando hay más afluencia de gente. Pero no: la empresa tiene que ser primero viable y, luego, evidentemente, sostenible. Además, no es casi nada… Por 6 o 7 euros lo tienes», ha inistido el hostelero tratando de convencer a la periodista y al resto de compañeros presentes en el plató.

Para acabar, Luis Miguel ha querido dejar claro que no va a eliminar la norma si alguien no se siente cómodo con ella. Incluso, invita a la clientela a marcharse a otros bares si no les gusta: «El 90% de la gente ha reaccionado bien. También hay otros que no nos conocen y han reaccionado mal, pero bueno, hay más sitios a los que ir en Salamanca».

