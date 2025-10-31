Cuando la ayuda se convierte en esperanza

Extras Viernes, 31 de octubre 2025, 00:57 | Actualizado 01:13h. Compartir

Un año después de la dana que anegó viviendas, comercios y sueños, la solidaridad sigue siendo el motor de la reconstrucción. La Fundación Nova Feina canalizó esa energía a través del proyecto 'Som Suport', un programa nacido del impulso de la convocatoria de Emergencia Dana de la Fundación 'la Caixa' para atender la emergencia y acompañar la recuperación.

«Recibir el impulso de la convocatoria extraordinaria de la dana lo significó todo», recuerda Vanessa Fernández, responsable de programas de inserción social y laboral de Nova Feina. «Nos permitió poner a disposición de la situación nuestro conocimiento del territorio y hacer llegar ayuda real a las personas que lo necesitaban». El programa actuó en siete municipios de L'Horta Sud —Alaquàs, Albal, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Massanassa y Paiporta—, donde se ayudó a la reconstrucción y habitabilidad de viviendas y negocios, se gestionaron donaciones de mobiliario y se acompañó a casi una treintena de familias para cubrir sus necesidades básicas.

Entre los beneficiarios está Paco Lozano, vecino de Catarroja y propietario de una papelería familiar. «Era un día normal y sin previo aviso el agua entró como un tsunami», recuerda. Aquella tarde, junto a su hijo de diez años, vio cómo su local quedaba completamente inundado. La maquinaria, los estantes, los recuerdos… todo se perdió en cuestión de minutos. «Nos ayudaron a limpiar, pintar y reconstruir el local. No ha sido nada fácil, pero gracias a Nova Feina pudimos continuar con el suministro de material de oficina y volver poco a poco a la actividad».

El proyecto también propició la cooperación entre negocios afectados. «Nos facilitaron equipos informáticos de segunda mano y nos ayudaron a conectar con otros comercios para apoyarnos mutuamente. Algunos de ellos, cuando necesitaban material, nos lo compraban a nosotros. Y esa cadena de solidaridad sigue viva», sostiene Paco. Para Vanesa Fernández, el impacto va más allá de la ayuda material: «Gracias al impulso de la Fundación 'la Caixa' hemos podido generar nuevas alianzas en el territorio y ser parte activa del proceso de reconstrucción del tejido social y económico. Formar parte de la recuperación de L'Horta Sud es también nuestra propia forma de sanar».

Un año después, la Fundación 'la Caixa' mantiene vivo ese compromiso, aumentando en un millón de euros la dotación de la Convocatoria de Proyectos Sociales en la Comunitat.