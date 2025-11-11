El arzobispo de Madrid espera que el Vaticano resuelva «con rapidez» el caso del obispo de Cádiz

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha calificado este martes de «drama» el presunto caso de pederastia ... por el que el Vaticano está investigando al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zorzona. Cobo ha apelado a la «presunción de inocencia» y ha mostrado su «confianza» en los tribunales eclesiásticos para que el proceso se resuelva con la «rapidez» que exijan las investigaciones.

«La Iglesia tiene unos mecanismos en los que tenemos mucha confianza. El papa Francisco también los hizo muy minuciosos, mucho más que la justicia civil. Y entonces bueno, pues confiamos en esos procesos y desde luego esperamos que se resuelvan con la rapidez y que exija las investigaciones», ha subrayado Cobo en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, tras participar en un desayuno de oración organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

Cobo ha puntualizado que si la Santa Sede ha admitido el caso es que «efectivamente tiene que haber verosimilitud». «Pero está la investigación previa que estarán haciendo, que me imagino que será muy exhaustiva y muy eficaz y confiamos en ellos», ha añadido.

En este sentido, el cardenal ha asegurado que el proceso está «en buenas manos» y que los «cauces» de la Iglesia son «buenos», cuando se interpone una denuncia. «Para la Iglesia siempre es un drama. También asistir que son dos hijos de la Iglesia, que hay un conflicto, pero yo creo que la cosa está en buenas manos, los cauces que tenemos son cauces buenos», ha remarcado.

Confianza en el Tribunal de la Rota

Así, ha afirmado que el caso «se ha puesto en manos de los tribunales eclesiásticos (en concreto en la sede española del Tribunal de la Rota) también para acoger a aquel que denuncia». «Y yo creo que la propia Santa Sede, la propia Rota, van a hacer su trabajo y nos fiamos de él. Y de verdad que lo apoyaremos», ha aseverado.

Además, preguntado sobre si van a tomar alguna medida desde la diócesis o desde la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Madrid ha precisado que «la propia instrucción lo dirá» y ha insistido en que confían en los «mecanismos» de la Iglesia.

A su vez, Cobo ha apelado a la «presunción de inocencia» del obispo Zorzona, al mismo tiempo que ha defendido la «legitimidad» de la denuncia y de la investigación.

El Vaticano ha abierto una investigación al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, de 76 años, por presunta agresión sexual a un menor de manera continuada durante los años 90, cuando el prelado ejercía como sacerdote en Getafe (Madrid) y dirigía el seminario de la diócesis.

La víctima envió este verano una denuncia por correo al Dicasterio para la Doctrina de la Fe reclamando medidas y relatando los hechos, que según ha señalado se remontan al año 1994 y ocurrieron cuando contaba con entre 14 a 21 años de edad.

Horas después de conocerse la noticia, el Obispado de Cádiz y Ceuta aseguró que las acusaciones «son muy graves y falsas». Por su parte, fuentes de la CEE aseguraron su «confianza en la justicia» y el presidente de la CEE, Luis Argüello, expresó desde Gran Canaria su «dolor» y aseguró que el hecho de que la Santa Sede esté investigando el caso es que concede una «verosimilitud» a la acusación.