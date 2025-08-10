La apocalíptica predicción de un exejecutivo de Google sobre la inteligencia artificial: «Los próximos 15 años serán el infierno, no se puede evitar» Mo Gawdat, el experto que ayudó a crear los proyectos más ambiciosos del gigante tecnológico, advierte sobre el verdadero problema de la IA

Mario Lahoz Valencia Domingo, 10 de agosto 2025, 00:38

Mo Gawdat, ex director de operaciones comerciales de Google X, lanzó una predicción tan específica como perturbadora. La humanidad atravesará 15 años de distopía a partir de 2027, cuando las inteligencias artificiales queden en manos de «líderes humanos estúpidos».

La advertencia llegó durante una entrevista en el podcast 'The diary of a CEO', dónde el ejecutivo que dirigió durante más de una década el laboratorio de 'moonshots' de Google desplegó una visión del futuro que combina matemática implacable con experiencia de primera mano en Silicon Valley.

«Ahora creo que vamos a enfrentar una distopía a largo plazo. No se puede evitar», declaró Gawdat. Su pronóstico puede parecer aventurado, pero viene de alguien con conocimientos profundos y que ya mostró su capacidad de anticipación. En 2021, predijo con precisión escalofriante el boom de ChatGPT, dos años antes de que ocurriera.

El egipcio define esta distopía con un acrónimo propio: 'FACE RIPS', que describe como cambiarán totalmente la libertad, la responsabilidad, la conexión humana y la igualdad, la realidad, la innovación, los negocios y el poder. El ejecutivo sostiene que el problema no radica en la tecnología en sí, sino en quien la controla.

Contra la narrativa de SIlicon Valley de que se van a crear nuevos trabajos, Gawdat es contundente: «Es pura basura». «En Emma Love, mi nueva startup somos yo, otro ingeniero técnico y muchas IA. Eso es todo», explicó para dimensionar la magnitud del cambio.

La propuesta mas audaz del egipcio es que la salvación va a llegar cuando los humanos entreguen completamente el control a la IA. «Creo que los desafíos que van a venir de que los humanos estén en control van a superar a los que podrían venir si la IA está en control».

Su visión utópica post 2042 es simple. Un mundo donde la IA gestiona los recursos, elimina la escasez, y los humanos se dedican a «abrazar a sus seres queridos, tener buena comida, buen sexo y amor».

Su mensaje final es tanto advertencia como esperanza: «Podemos elegir el camino hacia la utopía, pero primero tenemos que atravesar el infierno de nuestra propia creación.