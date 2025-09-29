Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes

El pequeño pueblo de El Recuenco, en Guadalajara, también se compromete a ayudar al adjudicatario a buscar una vivienda en la localidad

J. M. L.

Guadalajara

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:40

«El bar no es sólo un local. Es el corazón que late todos los días porque aquí nos encontramos, nos reímos, celebramos y sin ... él nada sería igual». Así se expresa Enrique Collada, el alcalde de El Recuenco, un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara que busca a alguien que quiera hacerse cargo del bar-restaurante municipal, el único establecimiento de hostelería de este municipio de 64 habitantes censados que en fines de semana, vacaciones y puentes festivos multiplica su población.

