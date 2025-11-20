AIMPLAS revela las claves para distinguir productos 100 % seguros este Black Friday

EXTRA Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:51 Compartir

El Black Friday se ha consolidado como la semana de mayores ventas del comercio electrónico en España, con un crecimiento del 59% por encima de la media semanal anual, según datos de NIQ. Este evento marca el inicio del periodo de mayor consumo del año, impulsado por la planificación de las compras navideñas y la búsqueda de ofertas.

Entre las categorías con mayor incremento destacan los productos de belleza y cuidado personal, así como artículos para contacto alimentario —como botellas reutilizables, envases o utensilios de cocina—. Son productos que, al estar en contacto directo con la piel o los alimentos, requieren las máximas garantías de calidad y seguridad para proteger la salud del consumidor.

Un contexto de mayor vigilancia y regulación

La seguridad de los productos se ha convertido en una prioridad para la Unión Europea. En 2024 se registró un récord histórico de 4137 alertas en el sistema europeo Safety Gate, de las cuales el 36% correspondieron a cosméticos. Además, el Reglamento (UE) 2023/988 sobre Seguridad General de los Productos, en vigor desde diciembre de 2024, refuerza las obligaciones de fabricantes y distribuidores. En España, el Proyecto de Real Decreto sobre seguridad general de los productos se encuentra en fase de tramitación para complementar esta normativa.

En este contexto, AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, recuerda que los materiales plásticos son los más regulados y que, siempre que los consumidores compren en canales seguros y verifiquen que los productos cuentan con el marcado CE, la etiqueta de aptitud para contacto alimentario y demás información obligatoria, pueden confiar en su seguridad.

«En nuestros laboratorios realizamos los ensayos que permiten a las empresas garantizar que sus productos cumplen con todas las normativas europeas y nacionales, asegurando su inocuidad y calidad», señala Sandra Alós, investigadora del Laboratorio de Food Contact y Packaging de AIMPLAS.

Consejos a la hora de comprar

Cada cierto tiempo surgen informaciones alarmistas sobre sustancias como los bisfenoles, los disruptores endocrinos, los PFAS o los microplásticos. Desde AIMPLAS aclaran que el bisfenol A está totalmente prohibido en cualquier producto destinado al contacto alimentario y que el uso de otras sustancias potencialmente críticas está estrictamente controlado, con amplios márgenes de seguridad establecidos para proteger la salud del consumidor. Además, las normativas europeas garantizan que los productos que cumplen con los requisitos legales no suponen un riesgo para la salud.

En este Black Friday, AIMPLAS recomienda seguir tres pautas básicas para comprar con seguridad:

1.Comprar en plataformas fiables que ofrezcan garantía y trazabilidad.

2.Verificar el marcado CE y el etiquetado obligatorio.

3.Elegir marcas responsables que cumplan la normativa y cuyos productos hayan pasado ensayos en laboratorios acreditados.

«La innovación y la seguridad son claves para mantener la confianza del consumidor. En AIMPLAS trabajamos para que las empresas puedan ofrecer productos seguros, sostenibles y de calidad, especialmente en sectores donde la salud está en juego», insiste Alós.

Sobre AIMPLAS

En AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, trabajamos para construir un mundo mejor potenciando la innovación sostenible en torno a los plásticos para ayudar a las empresas a crear riqueza, empleo, y contribuir a resolver los grandes retos sociales.

Ofrecemos soluciones integrales y personalizadas que incluyen proyectos de I+D+i, formación, inteligencia competitiva y estratégica, asesoramiento técnico, legal y servicios tecnológicos como análisis y ensayos.

Estamos comprometidos con la sostenibilidad y contribuimos activamente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, tanto desde nuestra actividad como desde nuestra responsabilidad social.