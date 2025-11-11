AIMPLAS planta un bosque con 500 árboles en Villargordo del Cabriel

EXTRA Martes, 11 de noviembre 2025, 14:58 Compartir

Un centenar de personas empleadas de AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, y sus familias han llevado a cabo este pasado domingo la plantación de 500 árboles en una parcela de 1,5 hectáreas en Villargordo del Cabriel con una capacidad de absorción de 30 toneladas de CO2.

Se trata de una acción que forma parte de la estrategia de descarbonización del centro que no solo lleva a cabo proyectos y servicios tecnológicos relacionados con la reducción, captura y uso de emisiones de CO2, sino que también tiene en cuenta criterios de reducción y compensación en su gestión, lo que le permite contar con el sello Calculo, Reduzco y Compenso del MITECO desde el año pasado.

La plantación del pasado domingo se enmarca en esta gestión responsable y representa una inversión para seguir compensando las emisiones que operativamente es imposible reducir. Para ello se han plantado 500 ejemplares de enebros, pinos y sabinas que van a contribuir a recuperar los bosques de la zona con especies autóctonas y resistentes a sequías. Además, estos árboles aportarán otros beneficios al entorno como la mejora del suelo, descompactando y aportando materia orgánica; mejorando la infiltración del agua de lluvia, frenando la erosión y la amortiguando las temperaturas extremas.

En la actividad de plantación del domingo no solo participó personal de AIMPLAS con sus familias, la acción estuvo coordinada por la empresa especializada Folia y también estuvo presente el director del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, Gabriel Ballester, así como personal del Centro de Recuperación de Fauna de El Saler, que procedió a liberar a un par de aves rapaces en la misma jornada. Además, se llevó a cabo la instalación de algunos prototipos resultado de proyectos de investigación como protectores de plantones y agua sólida.

Sobre AIMPLAS

En AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, trabajamos para construir un mundo mejor potenciando la innovación sostenible en torno a los plásticos para ayudar a las empresas a crear riqueza, empleo, y contribuir a resolver los grandes retos sociales.

Ofrecemos soluciones integrales y personalizadas que incluyen proyectos de I+D+i, formación, inteligencia competitiva y estratégica, asesoramiento técnico, legal y servicios tecnológicos como análisis y ensayos.

Estamos comprometidos con la sostenibilidad y contribuimos activamente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, tanto desde nuestra actividad como desde nuestra responsabilidad social.

Formamos parte de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT), lo que refuerza nuestra capacidad para generar valor y transferencia de conocimiento al tejido empresarial.