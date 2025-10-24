Nutrición para el Medio Maratón Valencia a 48 horas de la carrera

Este fin de semana, Valencia se convertirá en el epicentro de la actividad deportiva con la celebración de su medio maratón, una prueba que atrae ... a corredores de toda la región y más allá. Como nutricionista, quiero compartir algunas pautas alimentarias y de hidratación que pueden ayudarte a rendir al máximo y recuperarte de la mejor manera en los días previos y posteriores a la carrera.

48 horas antes de la carrera: Carga de hidratos y electrolitos

Para optimizar tus reservas de glucógeno muscular, fundamental en carreras de resistencia, es recomendable incrementar el consumo de carbohidratos complejos en los dos días previos.

Platos como arroz basmati con salmón a la plancha, ñoquis con huevo poché y queso fresco son excelentes opciones. Estas combinaciones aportan energía, proteínas de calidad para la reparación muscular y grasas saludables, especialmente omega-3, que favorecen la salud cardiovascular y la recuperación a largo plazo.

Control del consumo de fibra y otros consejos

El día antes de la carrera, es aconsejable reducir la ingesta de fibra para evitar molestias digestivas durante la prueba. Opta por alimentos fáciles de digerir y que te aporten energía sostenida. Además, mantén una hidratación constante con agua. Si consideras necesario, puedes complementar con bebidas hipotónicas, que ayudan a reponer electrolitos y líquidos de manera efectiva.

Hidratación: clave en los días previos

Hidratarse adecuadamente en los días previos es fundamental. Bebe agua regularmente y, en caso de que sientas que necesitas un aporte extra de electrolitos, las bebidas hipotónicas son una opción eficaz. Evita el consumo de alcohol y bebidas azucaradas, que pueden deshidratarte o afectar tu rendimiento.

El día de la carrera: Estrategias para una buena energía

En la mañana de la carrera, si lo deseas, puedes tomar un desayuno rico en carbohidratos y proteínas, como una tostada con aguacate y un huevo poché, con una dosis adecuada de cafeína para mejorar la concentración y rendimiento. Además entre los 45-30 minutos antes un bol de cuscús de leche con plátano.

Durante la carrera, si necesitas reponer energía, los geles energéticos o las bebidas isotónicas pueden ser útiles. Post carrera, es fundamental reponer rápidamente los nutrientes perdidos.

Un buen ejemplo sería un plato de pasta con pescado azul (como atún o sardinas), acompañado de zumo de naranja (con pulpa) para reponer vitamina C y glucógeno muscular.

También puedes optar por un zumo de remolacha, que ayuda a mejorar la circulación y la recuperación.

Recuperación y bienestar

Recuerda que la recuperación no termina en la línea de meta. Continúa hidratándote y alimentándote con alimentos ricos en carbohidratos principalmente, proteínas, grasas saludables y antioxidantes para facilitar la reparación muscular y reducir la inflamación. Incluye frutas, verduras y lácteos en tus comidas post carrera.

¡Mucho ánimo en el Medio Maratón Valencia! Con una preparación nutricional adecuada, podrás disfrutar más de la carrera y sentirte mejor en tu recuperación. ¡A correr con energía y salud!