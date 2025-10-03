El café y su papel en el rendimiento deportivo: una mirada desde la nutrición

Esta semana hemos celebramos el Día Mundial del Café, una bebida que, además de ser la sustancia psicoactiva más consumida en todo el mundo, posee ... múltiples propiedades beneficiosas para nuestra salud y rendimiento. Como nutricionista, quiero compartir con vosotros algunos aspectos importantes sobre el café, especialmente en el contexto de la práctica deportiva y la preparación para eventos como la media maratón.

El café contiene cafeína, un estimulante que actúa sobre el sistema nervioso central, ayudando a reducir la sensación de cansancio y fatiga, y aumentando el estado de alerta y la concentración. Estas propiedades lo convierten en un aliado potencial para deportistas, ya que favorece una respuesta neurológica eficiente, mejora la coordinación y puede reducir la percepción de esfuerzo durante la actividad física. Además, la cafeína actúa como ayuda ergogénica, promoviendo una sobreexcitación controlada del sistema nervioso, lo que puede traducirse en un mejor rendimiento en disciplinas de resistencia como el running.

Es importante destacar que muchos suplementos deportivos contienen cafeína, y muchos corredores la utilizan para potenciar su rendimiento. Sin embargo, el consumo excesivo puede tener efectos adversos, como molestias gastrointestinales, vómitos o diarreas, problemas cardiovasculares o respiratorios, especialmente en momentos de alta demanda física. Por ello, la moderación y la planificación son clave.

El café también influye en los líquidos corporales de nuestro organismo, tiene un efecto diurético leve, estudios muestran que, en general, el consumo moderado de café no conduce a una mayor pérdida de agua a largo plazo, por lo que no afecta la hidratación en entrenamientos o carreras. La cafeína se absorbe rápidamente tras su ingesta, alcanzando niveles máximos en sangre entre 15 y 45 minutos, con una vida media de 3 a 7 horas. Por ello, se recomienda tomarla aproximadamente 45-60 minutos antes del ejercicio en dosis de 3 a 6 mg por kilogramo de peso corporal. Este pico de concentración puede maximizar el rendimiento, aunque su efecto suele durar unas dos horas.

En este artículo quiero explicar bien que siempre el uso de estas sustancias debe estar revisado por un profesional sanitario que indique las pautas y se hagan analíticas de sangre o incluso pruebas de esfuerzo ya que la salud es muy importante para este tipo de pruebas. Cada corredor es especial e individual y debe probar su propia tolerancia.