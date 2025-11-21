Tecnología en movimiento: el impacto creciente de las aplicaciones para correr

Hoy en día, parece imposible salir a correr sin accesorios tan básicos como son auriculares para escuchar algo de música y nuestro teléfono móvil. Seguramente, ... si preguntamos a gente al azar que realiza esta actividad física, pocos serán los que nos digan que no llevan alguna de estas dos cosas. Pero, si hay otro fenómeno que últimamente se está integrando más al de esas costumbres que han ido adquiriendo los corredores es el de las apps de running. Así, y cada vez siendo más tendencia, no es nada extraño que en ese smartphone utilizado para reproducir música mientras se practica esta actividad, también haya en segundo plano una de estas aplicaciones que mide tanto tiempos, pulsaciones, el ritmo de minutos por kilómetro, etcétera.

Pero, ¿cómo miden todos estos matices estas aplicaciones? Básicamente, y gracias al GPS de nuestros dispositivos, estas pueden rastrear nuestra ubicación y, gracias a ello, calcular métricas como la distancia, el ritmo, la velocidad a la que vamos y el tiempo. También mediante otros sensores del propio teléfono son capaces de hacer un cálculo del total de calorías quemadas.

La más utilizada y popular ahora mismo es Strava, con más de 100 millones de descargas en la play store de Google, y también destacan Nike Run Club, con más de 80 millones de usuarios y Garmin Connect, con más de 10. Todas ellas tienen sus diferencias, pero cuentan con un aspecto en común: y es que son perfectas si queremos mejorar y mantener un seguimiento de nuestras rutinas de entrenamiento.

Cada una tiene sus propias características, que vamos a analizar a continuación:

Uno de los motivos por los cuales Strava ha conseguido tanta fama y tanta popularidad entre todos, sobre todo entre los más jóvenes, es debido a su aspecto social. Esta cuenta con un apartado en el que se pueden agregar amigos, compartir rutas y carreras, e incluso clasificaciones. Además, tiene la ventaja de ser compatible con otros accesorios como son los relojes inteligentes. También hace uso de una gran gama de métricas que son analizadas exhaustivamente y que sirven para que el corredor pueda encontrar aspectos en los que puede haber un margen de mejora. Para aquellos que se lo puedan permitir, su suscripción premium es una de las más rentables, contando con un asesoramiento directo de entrenadores o un detallado análisis de rendimiento. Por último, es recomendable para aquellos corredores que se encuentren en un nivel intermedio, dado a su análisis más detallado, y también es conveniente tener más conocimientos de tecnología y saber interpretar métricas avanzadas.

Vamos con Nike Run Club. Esta es muy conveniente para aquellos corredores que están empezando, debido a lo intuitiva que es: no es necesario estar muy familiarizado con este mundillo para poder empezar a usarla. Otra ventaja que tiene son sus entrenamientos personalizados en función de los objetivos autoimpuestos por el corredor. Su versión básica gratuita es bastante completa, por lo que no contar con la de pago tampoco supone un problema, y por último esta es muy óptima si disfrutamos mucho más de la experiencia 'runner' solos que acompañados.

Por último, tenemos Garmin Connect. Esta, al contrario de esa función social que tiene Strava, se centra más en el análisis de datos en profundidad. Especializada en actividades al aire libre como ciclismo, carrera y natación, Garmin también ofrece planes de entrenamiento para los usuarios. Al igual que Strava, Garmin también cuenta con una gran facilidad para funcionar con una gran variedad de dispositivos.

A partir de aquí, ya es decisión del corredor determinar cuál es la que mejor va a cubrir sus necesidades en base a qué busca cuando hace esta actividad física.